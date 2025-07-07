Удар по ТЦК в Україні: у Міноборони РФ підтвердили атаку по військкоматах

У Росії підтвердили, що завдали удару по територіальних центрах комплектування ЗСУ 7 липня. Йдеться про установи в Запоріжжі та Харкові.

Related video

7 липня ЗС РФ атакували Запоріжжя та Харків. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що використали оперативно-тактичну авіацію, ударні безпілотники, ракетні війська та артилерію, і вдарили, зокрема, по ТЦК.

"Оперативно-тактичною авіацією, ударними безпілотними літальними апаратами, ракетними військами та артилерією угруповань військ Збройних Сил Російської Федерації завдано удару по територіальних центрах комплектування ЗСУ, підприємству збірки та місцям зберігання ударних безпілотних літальних апаратів, складах боєприпасів, пального", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, росіяни заявили, що також завдали ударів по пунктах тимчасової дислокації українських збройних формувань та іноземних найманців у 138 районах.

Удар по ТЦК: що відомо про атаку на Харків та Запоріжжя

За попередніми даними, у Запорізькому обласному ТЦК отримав поранення один військовий. Кількість поранених у Харківському обласному ТЦК сягає трьох осіб. Командування Сухопутних військ зазначило, що на місці влучань працюють екстрені служби.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок останньої атаки на Харків зросла до 33 людей. Серед постраждалих — троє дітей: хлопці 8 і 17 років та 10-річна дівчинка. Вони мали гостру реакцію на стрес.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров проінформував, що кількість постраждалих від ворожого удару зросла до 17 осіб. Чотири людини госпіталізовано. Одинадцятьом лікарі надали невідкладну допомогу. Ще двоє людей проходять обстеження.

Нагадаємо, вранці 7 липня ЗС РФ вдарили дронами по Харкову і Запоріжжю. У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що відбулися влучання у будівлю Харківського обласного ТЦК і поблизу Запорізького обласного ТЦК.

Фокус також писав, що вранці 6 липня ЗС РФ атакували Кременчук у Полтавській області. У будівлю місцевого ТЦК влучив безпілотник, спричинивши пожежу на площі 700 м.кв.