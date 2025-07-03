Ранены военные ТЦК и ВСУ, есть погибшие: что известно об атаке дронов на Полтаву (фото, видео)

Оккупанты утром 3 июля ударили беспилотниками по территориям областного и объединенного городского ТЦК в Полтаве. Известно о двух погибших. В Сухопутных войсках рассказали, что травмы получили двое военных ТЦК, сотрудницы ВСУ и гражданские люди.

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Полтавский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки и Полтавский областной ТЦК и СП, которые подверглись атаке, расположены в плотной городской застройке, поэтому из-за российских ударов получили ранения не только военнослужащие, но и гражданские, а также подверглась значительным разрушениям инфраструктура вокруг. Фокус собрал все, что сейчас известно об атаке российских беспилотников на Полтаву.

Удар по ТЦК в Полтаве: пострадали военные и гражданские

Местные жители сообщали о том, что Полтаву массированно атаковали "Шахеды", около 9:00 3 июля. Полтавчане слышали звуки, характерные для ударных беспилотников типа "Шахед", а после этого — взрывы. В соцсетях сообщали, что над городом поднялся столб дыма. О звуках взрывов информировал горожан и временно исполняющий обязанности Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Повреждения жилой застройки в Полтаве неподалеку удара по территории ТЦК.

Представитель командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев рассказал журналистам "Суспільного", что в городе было зафиксировано два попадания: одно из них на территории Полтавского городского ТЦК и СП, другое — Полтавского областного ТЦК и СП.

"Оба военные объекты расположены в достаточно плотной городской застройке. И поэтому, как следствие, среди пострадавших много гражданских лиц, которые находились неподалеку от административных зданий", — пояснил спикер.

По его словам, среди пострадавших были два военных ТЦК и две сотрудницы ВСУ, которые работали там.

"Есть ли среди погибших военные, сообщим позже. Есть угроза повторных ударов", — предупредил Виталий Саранцев.

Представитель командования также отметил, что оккупанты целенаправленно били по ТЦК в Полтаве, чтобы сорвать процесс мобилизации в Украине.

"Это была целенаправленная атака, наш враг в последние дни начал практиковать такие удары", — сказал Саранцев.

В 12:48 Владимир Когут сообщил о воздушной тревоге в Полтавской области.

Обстрел Полтавы: что известно о пострадавших

В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили попадание в здание ТЦК в Полтаве во время дроновой атаки около 9 утра и сообщили о погибших и раненых, в том числе и среди гражданских. В пресс-службе рассказали, что в результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП, а еще один удар вызвал пожар в частном доме возле Полтавского областного ТЦК и СП.

Временно исполняющий обязанности Полтавской ОГА Владимир Когут около 10:30 предоставил предварительную информацию о двух погибших и 11 пострадавших людей. В пресс-службе ГСЧС сообщали о двух погибших и 10 травмированных. Один из пожаров по состоянию на 11:00 удалось локализовать.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова по состоянию на 13:00 сообщала журналистам "Суспільного" о 15 раненых.

Атака дронов 3 июля вызвала пожары в Полтаве Фото: ГСЧС Спасатели ликвидируют пожары в Полтаве после российской атаки Фото: ГСЧС

Обстрел ТЦК в Полтаве: повреждены гражданские здания

Секретарь Полтавского городского совета также рассказала, что в больницы в Полтаве после российской атаки по состоянию на 12:00 поступило 21 обращение за медицинской помощью. Предварительно в городе было повреждено 23 объекта и выбито более 100 окон. Пострадали 10 жилых многоквартирных домов, семь частных домовладений, два образовательных учреждения и здания предпринимательской деятельности. Также вражеским ударом повреждены десятки частных авто.

Во время обстрела Полтавы 3 июля были повреждены гражданские здания и авто Фото: Telegram / kateryna_yamshchikova

Также секретарь горсовета Екатерина Ямщикова предупредила горожан об осложнении движения и изменениях маршрутов общественного транспорта из-за вражеского обстрела. В частности маршруты №35, 40, 45, 55 будут курсировать до остановки "Корпусный парк", №36, 39, 42, 58, 65 — до остановки "Дом связи", №31 — до остановки "ул. Сенная", а троллейбусы №3 и 16 — через центр (остановка Корпусный сад).

В Полтавском городском совете рассказали о последствиях российской атаки Фото: Telegram / kateryna_yamshchikova

Напомним, ночью 3 июля российские дроны атаковали Одессу, в результате вражеского обстрела пожар охватил квартиры с 7 по 9 этажи жилой многоэтажки. Спасатели эвакуировали 50 человек. Городской голова Геннадий Труханов сообщал, что троих пострадавших доставили в больницу.

В ночь на 2 июля россияне атаковали Харьков и область "Шахедами". Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о погибшем и раненом в результате вражеского обстрела в селе Боровское Купянского района.