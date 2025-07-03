Полтаву массированно атаковали "Шахеды": в соцсетях пишут про удар по ТЦК (фото)

Серия взрывов в областном центре прогремела после объявления воздушной тревоги. Местные жители утверждают, что несколько БПЛА попали в здание ТЦК, однако администрация пока не подтверждает информацию о прилетах.

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Утром 3 июля около 9 часов утра над Полтавой пролетели российские БПЛА, после чего в городе раздалось несколько взрывов, сообщает корреспондент Фокуса. Во время налета были слышны звуки работы средств ПВО.

Местные жители слышали звуки, характерные для ударных беспилотников типа "Шахед", которые пролетали на большой скорости. По всей видимости, противник применил тактику массированного налета, так как взрывы последовали один за другим.

По предварительным данным, целью вражеской атаки стал Полтавский ТЦК, однако на момент публикации официальных подтверждений этому нет. Также пока неизвестно о погибших и пострадавших, однако очевидцы рассказали о лужах крови на асфальте недалеко от места попадания дронов.

Telegram-каналы пишут, что над городом поднимается столб дыма. Также публикуют фото, где люди во время атаки прячутся в подземных переходах.

Руководитель Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова сообщила, что для ликвидации последствий атаки задействованы спасательные службы.

"Наша громада находилась под массированной атакой российских беспилотников. Все профильные службы задействованы. Разворачиваем оперативные штабы. Все необходимые службы уже работают на местах", — написала она в соцсетях.

Руководитель Полтавской ОВА подтвердил российскую атаку на город, однако подробности удара не раскрыл.

Новость дополняется.

Напомним, ночью 3 июля россияне атаковали Одессу ударными дронами. Беспилотники повредили гражданскую инфраструктуру, в результате обстрела в городе поднялся пожар.

Позже стало известно, что в результате атаки пострадал многоэтажный дом — пожар охватил с 7 по 9 этажи. Оперативным службам удалось спасти около 50 человек.