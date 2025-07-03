Полтаву масовано атакували "Шахеди": у соцмережах пишуть про удар по ТЦК (фото)

Серія вибухів в обласному центрі прогриміла після оголошення повітряної тривоги. Місцеві жителі стверджують, що кілька БпЛА влучили в будівлю ТЦК, проте адміністрація поки що не підтверджує інформацію про прильоти.

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Вранці 3 липня приблизно о 9-й годині ранку над Полтавою пролетіли російські БпЛА, після чого в місті пролунало кілька вибухів, повідомляє кореспондент Фокусу. Під час нальоту було чутно звуки роботи засобів ППО.

Місцеві жителі чули звуки, характерні для ударних безпілотників типу "Шахед", які пролітали на великій швидкості. Очевидно, противник застосував тактику масованого нальоту, оскільки вибухи почалися один за одним.

За попередніми даними, ціллю ворожої атаки став Полтавський ТЦК, однак на момент публікації офіційних підтверджень цьому немає. Також поки що невідомо про загиблих і постраждалих, проте очевидці розповіли про калюжі крові на асфальті неподалік від місця влучання дронів.

Telegram-канали пишуть, що над містом здіймається стовп диму. Також публікують фото, де люди під час атаки ховаються в підземних переходах.

Керівниця Полтавської міськради Катерина Ямщикова повідомила, що для ліквідації наслідків атаки залучені рятувальні служби.

"Наша громада перебувала під масованою атакою російських безпілотників. Усі профільні служби задіяно. Розгортаємо оперативні штаби. Усі необхідні служби вже працюють на місцях", — написала вона в соцмережах.

Керівник Полтавської ОВА підтвердив російську атаку на місто, проте подробиці удару не розкрив.

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Нагадаємо, вночі 3 липня росіяни атакували Одесу ударними дронами. Безпілотники пошкодили цивільну інфраструктуру, внаслідок обстрілу в місті здійнялася пожежа.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки постраждав багатоповерховий будинок — пожежа охопила з 7 по 9 поверхи. Оперативним службам вдалося врятувати майже 50 осіб.