Росіяни атакували Одесу дронами: внаслідок ударів постраждали житлові будинки (фото, відео)

Серед ночі 3 липня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. Безпілотники пошкодили цивільну інфраструктуру, внаслідок обстрілу у місті здійнялася пожежа.

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Під російським ударом в Одесі опинилися зокрема житлові будівлі. Фокус зібрав інформацію щодо наслідків нічного обстрілу.

Після 02:00 години моніторингові канали попередили про рух близько 5 ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку міста.

Міський голова Геннадій Труханов невдовзі закликав мешканців перебувати у безпечних місцях. Також він повідомив, що Одеса перебуває під атакою безпілотників.

Близько 03:00 години місцеве медіа "Думская" інформувало, що в Одесі внаслідок атаки дронів постраждала житлова багатоповерхова будівля.

Також невдовзі голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про перші наслідки обстрілу міста. За його даними, постраждала цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Місцеві пабліки інформували, що в Одесі росіяни влучили по житловій багатоповерхівці. Внаслідок удару на місці здійнялася пожежа.

Близько 04:00 години Труханов показав наслідки російської атаки по Одесі. За його інформацією, внаслідок обстрілу суттєво постраждала житлова багатоповерхівка.

"Постраждалим надається допомога", — зазначив мер.

Про кількість постраждалих та інші наслідки атаки на момент публікації не повідомлялося.

Зазначимо, що уночі 3 липня росіяни також атакували Запоріжжя дронами. Голова ОВА Іван Федоров попередив про активну роботу сил ППО в місті.

Нагадаємо, увечері 2 липня в АТ "Житомиробленерго" повідомили, що внаслідок вибухів під Житомиром сотні мешканців залишилися без електроенергії.

Також 2 липня у тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області прогриміли вибухи: під ударом, попередньо, опинився великий склад БК росіян, на місці атаки відбулася масштабна детонація.