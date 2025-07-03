Россияне атаковали Одессу дронами: в результате ударов пострадали жилые дома (фото, видео)
Среди ночи 3 июля российская армия атаковала Одессу ударными дронами. Беспилотники повредили гражданскую инфраструктуру, в результате обстрела в городе поднялся пожар.
Под российским ударом в Одессе оказались в том числе жилые здания. Фокус собрал информацию о последствиях ночного обстрела.
После 02:00 часов мониторинговые каналы предупредили о движении около 5 ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении города.
Городской голова Геннадий Труханов вскоре призвал жителей находиться в безопасных местах. Также он сообщил, что Одесса находится под атакой беспилотников.
Около 03:00 часов местное медиа "Думская" информировало, что в Одессе в результате атаки дронов пострадало жилое многоэтажное здание.
Также вскоре председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о первых последствиях обстрела города. По его данным, пострадала гражданская инфраструктура, в частности жилые дома.
Местные паблики информировали, что в Одессе россияне попали по жилой многоэтажке. В результате удара на месте поднялся пожар.
Около 04:00 часов Труханов показал последствия российской атаки по Одессе. По его информации, в результате обстрела существенно пострадала жилая многоэтажка.
"Пострадавшим оказывается помощь", — отметил мэр.
О количестве пострадавших и других последствиях атаки на момент публикации не сообщалось.
Отметим, что ночью 3 июля россияне также атаковали Запорожье дронами. Председатель ОВА Иван Федоров предупредил об активной работе сил ПВО в городе.
Напомним, вечером 2 июля в АО "Житомироблэнерго" сообщили, что в результате взрывов под Житомиром сотни жителей остались без электроэнергии.
Также 2 июля во временно оккупированном Харцызске Донецкой области прогремели взрывы: под ударом, предварительно, оказался большой склад БК россиян, на месте атаки произошла масштабная детонация.