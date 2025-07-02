"Есть погибший": ВС РФ атаковали Харьков и область "шахедами", что известно

В ночь на 2 июля российские оккупационные войска нанесли удар "шахедами" по Харькову и Харьковской области, в результате чего в регионе есть разрушения и погибший.

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Взрыв в Харькове прогремел около трех часов ночи, сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В результате удара по Новобаварскому району, горит одноэтажное нежилое сооружение", — пояснил Терехов.

Впоследствии он также отметил, что кроме пожара на месте прилета в Новобаварском районе, выбиты стекла в близлежащих домах.

"Два человека эвакуированы "Красным Крестом" из домов, вблизи которых произошел удар", — подчеркнул Терехов.

В то же время председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что ВС РФ ударили по Харькову БпЛА типа "Герань-2", из-за чего горят боксы СТО в Новобаварском районе, а пожар охватил площадь 300 м.кв.

По словам Синегубова, в селе Боровское Купянского района в результате вражеской атаки дронов загорелись складские помещения, сено в тюках и два микроавтобуса на территории сельхозпредприятия.

"К сожалению, есть погибший и раненый", — подчеркнул Синегубов.

Он также добавил, что в селе Волосская Балаклея в результате обстрела горели конструктивные элементы складского помещения на территории сельхозпредприятия, однако пожар уже ликвидирован, а пострадавших из-за него не было.

Напомним, 1 июля Игорь Терехов сообщил, что июнь 2025 года установил абсолютный месячный антирекорд по количеству воздушных атак от начала полномасштабной войны для Харькова.

В ночь на 30 июня ВС РФ обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области.