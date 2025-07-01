Абсолютный антирекорд: мэр Харькова рассказал, что пережил город в июне (инфорграфика)

Июнь 2025 года установил абсолютный месячный антирекорд по количеству воздушных атак с начала полномасштабной войны.

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В городе за месяц прозвучало 167 сигналов воздушной тревоги общей продолжительностью 204 часа 23 минуты (8 суток), сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Терехов констатирует, что за прошедший месяц город подвергся атакам ВС РФ ракетами, дронами, а также авиацией.

"Цена – страшная. За месяц мы потеряли 15 мирных жителей. Пострадали еще 157 человек, среди которых – 25 детей", – отметил он.

Статистика за июнь 2025 по обстрелам Харькова и Харьковской области Фото: Харьковский горсовет

По его словам, самая масштабная комбинированная атака на Харьков российскими оккупантами осуществлена 7 июня.

"В тот день под главный удар попало крупное гражданское предприятие по производству мягких контейнеров для агропродукции. В результате взрывов возник большой пожар, произошел обвал конструкций. Фактически от здания остались только развалины. Тушение пожара там длилось непрерывно 12 дней. Удалось спасти двух человек. Под завалами обнаружили тела еще шестерых работников предприятия", – написал мэр.

Он сравнил эту ситуацию по опасности и технической сложности с трагедией в "Эпицентре" и почтил тех, кто погиб из-за преступлений "террористического российского режима".

"Я понимаю, насколько утомительно каждый день все это переживать. Харьковчане, коммунальные службы, спасатели, врачи, волонтеры, предприниматели — все работают на грани возможностей. Но мы держимся, иначе просто не можем", – подчеркнул Терехов.

Спасатели разбирают завалы после очередных ударов Фото: ГСЧС

Градоначальник призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности спускаться в метро, укрытия или хотя бы соблюдать правило двух стен.

В ночь на 11 июня ВС РФ ударили по Харькову дронами: под ударом оказались жилые дома, в городе поднялись пожары. Позже Терехов сообщил, что было 17 прилетов, в результате которых двое человек погибли и десятки пострадали.

Ночью 25 июня российская армия ударила по Харькову семью дронами-камикадзе. Все удары пришлись по гражданскому предприятию в Киевском районе, рядом с незаселенным жилым домом.

Ранее Фокус писал, что на днях российские оккупанты впервые нанесли удар по Харькову с применением дрона серии "Черника".