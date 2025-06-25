Семь "Шахедов" в жилые районы: ВС РФ ночью атаковали Харьков, где были взрывы (фото)
Ночью 25 июня российская армия ударила по Харькову семью дронами-камикадзе. Один из "Шахедов" попал в жилой дом.
Все удары пришлись по гражданскому предприятию в Киевском районе, рядом с незаселенным жилым домом. О последствиях атаки сообщил мэр города Игорь Терехов.
Человек, пострадавший при обстреле, госпитализирован. Повредился жилой дом, на месте произошел пожар.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате российской атаки на Харьков пострадал 64-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь.
Кроме этого, один дрон упал в Шевченковском районе Харькова, в результате удара загорелось трехэтажное здание, добавил Синегубов.
ВС РФ начали атаковать Харьковскую область ударными беспилотниками примерно в 1:50. Воздушные силы ВСУ сообщали о подлете нескольких групп БПЛА с севера в направлении Харькова.
Напомним, российские дроны ночью 19 июня ударили по жилой застройке Харькова, в городе зафиксировали до пяти "прилетов".
Также в ночь на 12 июня ВС РФ нанесли 11 ударов по Харькову, в том числе по жилым районам и детским садам. Среди раненых было четверо детей.