Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Семь "Шахедов" в жилые районы: ВС РФ ночью атаковали Харьков, где были взрывы (фото)

Шахед, дрон Шахед, беспилотник Шахед, удары Шахедами
Фото: Открытые источники | Атака дронами по Харьковской области началась около 1:50

Ночью 25 июня российская армия ударила по Харькову семью дронами-камикадзе. Один из "Шахедов" попал в жилой дом.

Related video

Все удары пришлись по гражданскому предприятию в Киевском районе, рядом с незаселенным жилым домом. О последствиях атаки сообщил мэр города Игорь Терехов.

Человек, пострадавший при обстреле, госпитализирован. Повредился жилой дом, на месте произошел пожар.

удар по дому Харьков, удар по дому, жилой дом прилет, харьков прилет Fullscreen
Удар дроном пришелся по незаселенному жилому дому в Харькове
Fullscreen

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате российской атаки на Харьков пострадал 64-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь.

Кроме этого, один дрон упал в Шевченковском районе Харькова, в результате удара загорелось трехэтажное здание, добавил Синегубов.

ВС РФ начали атаковать Харьковскую область ударными беспилотниками примерно в 1:50. Воздушные силы ВСУ сообщали о подлете нескольких групп БПЛА с севера в направлении Харькова.

Напомним, российские дроны ночью 19 июня ударили по жилой застройке Харькова, в городе зафиксировали до пяти "прилетов".

Также в ночь на 12 июня ВС РФ нанесли 11 ударов по Харькову, в том числе по жилым районам и детским садам. Среди раненых было четверо детей.