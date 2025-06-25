Сім "Шахедів" у житлові райони: ЗС РФ вночі атакували Харків, де були вибухи (фото)

Вночі 25 червня російська армія вдарила по Харкову сімома дронами-камікадзе. Один із "Шахедів" влучив у житловий будинок.

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Усі удари припали на цивільне підприємство в Київському районі, поруч із незаселеним житловим будинком. Про наслідки атаки повідомив мер міста Ігор Терехов.

Людину, яка постраждала під час обстрілу, госпіталізовано. Пошкодився житловий будинок, на місці сталася пожежа.

Удар дроном припав на незаселений житловий будинок у Харкові

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок російської атаки на Харків постраждав 64-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу.

Крім цього, один дрон упав у Шевченківському районі Харкова, внаслідок удару загорілася триповерхова будівля, додав Синєгубов.

ЗС РФ почали атакувати Харківську область ударними безпілотниками приблизно о 1:50. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про підліт кількох груп БПЛА з півночі в напрямку Харкова.

Нагадаємо, російські дрони вночі 19 червня вдарили по житловій забудові Харкова, у місті зафіксували до п'яти "прильотів".

Також у ніч на 12 червня ЗС РФ завдали 11 ударів по Харкову, зокрема по житлових районах і дитячих садках. Серед поранених було четверо дітей.