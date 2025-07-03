Обстрел Полтавы: в ВСУ подтвердили попадание в здание ТЦК, есть погибшие и раненые (фото)

Утром 3 июля россияне атаковали беспилотниками здания ТЦК в Полтаве. В Вооруженных силах Украины подтвердили повреждения Полтавского объединенного городского ТЦК в результате попаданий. Местные власти предварительно сообщают о 2 погибших и 11 раненых.

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В пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины рассказали, что россияне нанесли удар по Полтаве около 9 утра. В результате одного из попаданий в здании территориального центра комплектования и социальной поддержки вспыхнул пожар.

"Сегодня, 3 июля около 9:00 враг нанес удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП", — рассказали в Сухопутных войсках.

Также вблизи Полтавского областного ТЦК и СП из-за другого попадания возник пожар на территории частного жилого дома, добавили в пресс-службе.

"К сожалению, есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданских", — сообщили военные.

В Сухопутных войсках пообещали предоставить более подробную информацию о пострадавших позже.

Во время обстрела Полтавы была повреждена гражданская инфраструктура Фото: ГСЧС Осбтирл Полтавы вызвал пожар в жилом здании Фото: ГСЧС

Временно исполняющий обязанности Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в 10:37 сообщил о повреждении инфраструктуры в результате российского обстрела.

"В результате удара возник пожар на месте происшествия. Повреждена гражданская инфраструктура", — написал чиновник.

По словам Владимира Когута, предварительно известно, что во время атаки погибли два человека и по меньшей мере 11 были ранены.

Во время обстрела в Полтаве выбило окна в жилых домах во время обстрела Фото: Суспільне

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям также сообщают, что в результате атаки погибли 2 человека. По данным спасателей, травмированы были 10 человек. В пресс-службе ГСЧС сообщают, что один из пожаров был локализован.

Последствия дроновой атаки на Полтаву показали в ГСЧС Фото: ГСЧС Спасатели ликвидируют последствия обстрела Полтавы 3 июля Фото: ГСЧС

Обстрел ТЦК в Полтаве: детали

Корреспондент Фокуса сообщал, что Полтаву массированно атаковали "Шахеды", около 9 часов утра 3 июля.

Местные жители сообщали о характерных звуках российских беспилотников и взрывах в городе. Руководитель Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова рассказала, что последствия атаки беспилотных летательных аппаратов ликвидируют спасатели.

Напомним, ночью 3 июля российские дроны атаковали Одессу. В результате попадания в жилую девятиэтажку возник пожар с 7 по 9 этажи. Спасатели эвакуировали из дома 50 человек, из которых двое — дети. Городской голова Геннадий Труханов сообщал, что в больницу госпитализировали трех пострадавших.