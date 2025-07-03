Обстріл Полтави: в ЗСУ підтвердили влучання в будівлю ТЦК, є загиблі та поранені (фото)

Вранці 3 липня росіяни атакували безпілотниками будівлі ТЦК у Полтаві. В Збройних силах України підтвердили пошкодження Полтавського об'єднаного міського ТЦК внаслідок влучань. Місцева влада попередньо повідомляє про 2 загиблих і 11 поранених.

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В пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України розповіли, що росіяни завдали удару по Полтаві приблизно о 9 ранку. Внаслідок одного з влучань в будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки спалахнула пожежа.

"Сьогодні, 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП", — розповіли в Сухопутних військах.

Також поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП через інше влучання виникла пожежа на території приватного житлового будинку, додали у пресслужбі.

"На жаль, є загиблі та поранені, зокрема з-поміж цивільних", — повідомили військові.

В Сухопутних військах пообіцяли надати детальнішу інформацію про постраждалих згодом.

Під час обстрілу Полтави було пошкоджено цивільну інфраструктуру Фото: ДСНС Осбтірл Полтави спричинив пожежу в житловій будівлі Фото: ДСНС

Тимчасовий виконувач обов'язків Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут о 10:37 повідомив про пошкодження інфраструктури внаслідок російського обстрілу.

"Внаслідок удару виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура", — написав посадовець.

За словами Володимира Когута, попередньо відомо, що під час атаки загинули двоє людей і щонайменше 11 були поранені.

Під час обстрілу в Полтаві вибило вікна в житлових будинках Фото: Суспільне

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій також повідомляють, що внаслідок атаки загинули 2 людини. За даними рятувальників, травмовані були 10 людей. В пресслужбі ДСНС повідомляють, що одна з пожеж була локалізована.

Наслідки дронової атаки на Полтаву показали в ДСНС Фото: ДСНС Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Полтави 3 липня Фото: ДСНС

Обстріл ТЦК у Полтаві: деталі

Кореспондент Фокусу повідомляв, що Полтаву масовано атакували "Шахеди" приблизно о 9-й годині ранку 3 липня.

Місцеві жителі повідомляли про характерні звуки російських безпілотників і вибухи в місті. Керівниця Полтавської міськради Катерина Ямщикова розповіла, що наслідки атаки безпілотних літальних апаратів ліквідують рятувальники.

Нагадаємо, вночі 3 липня російські дрони атакували Одесу. Внаслідок влучання у житлову дев'ятиповерхівку виникла пожежа із 7 по 9 поверхи. Рятувальники евакуювали з будинку 50 осіб, з яких двоє — діти. Міський голова Геннадій Труханов повідомляв, що до лікарні госпіталізували трьох постраждалих.