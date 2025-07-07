Война со зданиями ТЦК: что пытается доказать Россия направляя "Шахеды" на центры комплектования

В течение одной недели Россия нанесла серию атак по зданиям территориальных центров комплектования — в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье. Фокус выяснил, какова цель российских атак и способны ли эти удары сорвать мобилизационный процесс в Украине.

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За последнюю неделю Россия осуществила череду атак по зданиям ТЦК, в частности в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье.

30 июня враг нанес удар беспилотниками по зданию ТЦК в Кривом Роге. По данным Сухопутных войск ВСУ, пострадали гражданские, которые находились поблизости. Работники ТЦК во время атаки находились в укрытии, что позволило избежать потерь среди личного состава.

3 июля враг атаковал дронами территории областного и объединенного городского ТЦК в Полтаве. В результате удара ранения получили военные ТЦК и ВСУ, а также гражданские лица. Представитель Сухопутных войск Виталий Саранцев отметил, что Россия целенаправленно бьет по ТЦК, чтобы сорвать мобилизационные процессы в Украине, посеять панику и деморализовать население.

6 июля российские силы атаковали Кременчуг. Ударный беспилотник попал в здание ТЦК, вызвав пожар. Информация о раненых или погибших среди работников ТЦК не поступала.

7 июля, по данным Сухопутных войск Украины, российские БПЛА сразу атаковали два здания ТЦК и СП — в Харькове и Запорожье. Дрон попал в здание Харьковского областного ТЦК и прилегающую территорию. Это один ударил вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

Предварительно, ранены трое военнослужащих в Запорожье и 3-е в Харькове.

Российские атаки на ТЦК: как враг пытается сорвать мобилизацию в Украине

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российская армия системно атакует объекты ТЦК и СП, стремясь не только нанести физический ущерб, но и повлиять на общественно-психологическое состояние украинцев. По мнению эксперта, эти удары начались на четвертый год войны, что указывает на изменение подходов агрессора. Основная цель таких действий — сорвать мобилизационные процессы в Украине. Удары по ТЦК имеют целью усложнить работу этих учреждений, замедлить мобилизацию и деморализовать граждан, которые добросовестно выполняют свои обязанности, посещая ТЦК для обновления данных, подписания контрактов или оформления бронирования.

Коваленко предполагает, что по замыслу армии РФ, такие атаки должны вызвать страх и панику среди населения. Граждане, которые планируют посетить ТЦК, могут испытывать беспокойство из-за риска стать жертвой ракетного удара. Это психологическое давление является частью более широкой стратегии врага, направленной на подрыв мобилизационных усилий Украины. Однако обозреватель отмечает, что физические удары по отдельным объектам ТЦК не способны полностью остановить мобилизацию, ведь она может быть перенесена в другие структуры, а процессы будут продолжены в других форматах. Таким образом, масштабного срыва мобилизации ожидать не стоит.

Гораздо более серьезным аспектом, по мнению Коваленко, является информационно-психологическая составляющая этих атак.

"Россия с 2022 года систематически работает над дискредитацией ТЦК, распространяя манипуляции и фейки в информационном пространстве. В июне было зафиксировано более 250 публикаций и видео, связанных с якобы нарушениями со стороны ТЦК, но только 36 из них или 14% оказались правдивыми. Остальные — это манипуляции или откровенные постановки, которые имеют целью гипертрофировать недостатки работы ТЦК и подорвать доверие к этим учреждениям. Это раздувает уровень дискредитации мобилизационных учреждений. И, к сожалению, в обществе есть у нас соответствующая прослойка, которая на сегодня просто ненавидит ТЦК", — считает эксперт.

Именно на эту аудиторию направлена российская пропаганда, которая использует удары по ТЦК для создания положительного образа оккупанта. В сознании отдельных граждан, которые поддерживают подобные действия врага, формируется мнение, что удары по ТЦК — это "справедливый" ответ на действия учреждений, которые они считают несправедливыми.

По мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, российская пропаганда начала работать против мобилизации в Украине еще в конце 2021 года. В частности российские пропагандисты откровенно смеялись над активностью украинцев, которые проходили обучение и приобщались к подразделениям ТрО. С началом объявления всеобщей мобилизации 24 февраля 2022 года, Россия усилила антимобилизационную деятельность.

"В частности, с 2022 года на Украину были таргетированы множество видео и инфоповодов с антимобилизационными нарративами, фейками, манипуляциями. В конце августа 2024 года было известно о 2000 аккаунтов в социальных сетях, продуцировавших 41 тысячу видео дискредитационного характера в неделю. При этом такие тематические видео по хештегу могли набирать до 10 миллионов просмотров — что имело влияние на общественное мнение граждан Украины. Также неоднократно фиксировались случаи попыток терактов вблизи зданий ТЦК в регионах Украины завербованными российскими спецслужбами гражданами", — отметил эксперт.

Стоит отметить, что не вся картинка, которая складывается вокруг ТЦК "нарисована" российскими службами.

Еще весной 2025 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о заметном росте количества обращений относительно действий работников территориальных центров комплектования. По его словам, только за два с половиной месяца в Харьковской области зафиксировано более 40 индивидуальных жалоб от граждан. Речь идет о нарушениях, связанных с мобилизационными мероприятиями.

Омбудсмен отметил, что больше всего инцидентов зафиксировано именно на Харьковщине. В некоторых случаях есть видеоподтверждение применения насилия: в частности, на записях видно, как мужчин на велосипедах намеренно сбивают автомобилями, после чего силой задерживают люди в форме.

Россия против ТЦК: глубинные последствия и угрозы атак врага

По словам Александра Коваленко, эта информационно-психологическая операция имеет долгосрочные последствия. Во-первых, она усиливает раскол в обществе, создавая условия для внутренней дестабилизации. Российские спецслужбы могут использовать чаты, паблики и другие платформы, где собираются противники ТЦК, для вербовки агентов и расширения агентурных сетей. Эти сети могут быть использованы для провокаций, внутренних протестов или даже актов саботажа, что угрожает национальной безопасности.

"Россия постоянно ищет возможности расширять свои агентурные сети. То есть это еще достаточно такой глубинный на самом деле информационный подтекст в этих действиях, который мне кажется даже в каком-то смысле более опасен, чем сам удар "Шахеда" по ТЦК и СП", — отметил Фокусу эксперт.

Во-вторых, по мнению Коваленко, такие действия врага способствуют формированию у части граждан ложного представления о российской оккупации. Как отметил Кирилл Буданов, глава Главного управления разведки Украины, российские ТЦК на оккупированных территориях действуют гораздо жестче, чем украинские. Однако российская пропаганда пытается убедить украинцев, что враг является "меньшим злом", что является частью стратегии по деморализации общества.

Дмитрий Жмайло утверждает, что атакуя здания ТЦК, Кремль изо всех сил пытается сорвать процесс мобилизации, чтобы подорвать обороноспособность государства.

"Собственно, одним из ключевых требований Москвы, чтобы начать любые потенциальные мирные переговоры, была отмена всеобщей мобилизации в Украине", — говорит Фокусу эксперт.

Удары по ТЦК: как противодействовать этим атакам

Дмитрий Жмайло отметил, что для противодействия подобным операциям Украина применяет все имеющиеся возможности. В частности, происходит активная контрдиверсионная и контрразведывательная работа соответствующих государственных органов. Продолжается процесс по противодействию российским информационным воздействиям на уровне государства.

"Сохранение мобилизационных процессов в нашем государстве является критически важным для обеспечения боеспособности СОУ на фронте, поскольку именно мобилизация является основным источником пополнения войска. Стоит отметить, что параллельно в Украине развивается процесс рекрутинга, который основывается именно на добровольном приобщении к войску", — подчеркивает эксперт.

Напомним, Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки приостанавливает свою работу из-за угрозы жизни и здоровью граждан. Такое решение было принято на фоне ударов по ТЦК, которые враг наносил в последние дни в нескольких городах Украины.

Также Фокус писал, что вечером 3 июля над столицей почти час кружил неизвестный дрон. Меньше чем за десять часов Киев пережил один из самых мощных ракетно-дронных обстрелов. Эксперты предупреждают: такие дроны — не просто "глаза врага", а предпосылка к новым атакам.