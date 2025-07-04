Дрон-разведчик как сигнал к массированной атаке: почему не сбили БПЛА круживший над Киевом

Вечером 3 июля над столицей почти час кружил неизвестный дрон. Меньше чем за десять часов Киев пережил один из самых мощных ракетно-дронных обстрелов. Эксперты предупреждают: такие дроны — не просто "глаза врага", а предпосылка к новым атакам. Фокус выяснил, как именно работают разведывательные БПЛА, почему их не всегда сбивают и как с ними бороться.

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Около 18:18 3 июля неизвестный вражеский БПЛА вошел в воздушное пространство Киевщины и начал кружить над городом почти 40 минут, пролетев над обоими берегами Днепра, после чего двигался в направлении Черниговщины/Броваров.

Подобные прецеденты уже наблюдались перед массированными обстрелами Киева — дрон фиксировал снимки, а затем отправлялся за пределы города. На этот раз исключения не произошло — в ночь на 4 июля Россия атаковала Украину дронами и баллистическими ракетами. Основной удар пришелся на Киев.

Дрон-разведчик над Киевом как "сообщение" перед массированным обстрелом

Военный эксперт Роман Свитан отмечает, что разведывательные дроны представляют серьезную угрозу, ведь их данные могут использоваться для наведения высокоточного оружия, в частности баллистических ракет. Поэтому такие дроны должны быть приоритетной целью.

"Как только дрон появляется, его необходимо сбивать. Это нужно для того, чтобы сделать невозможным сбор разведывательных данных и корректировку ударов по целям", — говорит Фокусу Свитан.

Даже если беспилотник не представляет прямой угрозы для гражданских, его работа может иметь катастрофические последствия.

"Если мы не уничтожаем дрон сразу, мы даем врагу шанс точно навести свои баллистические удары. Это недопустимо", — подчеркивает эксперт.

Разведывательные БпЛА часто действуют на большой высоте или с высокой скоростью, что затрудняет их перехват, однако, по словам Свитана, это не является оправданием для бездействия.

Комментируя ситуации, когда дроны остаются не уничтоженными, он добавляет: "Это вопрос к тем, кто принимает решения. Почему не сбивают? Нужно выяснять на уровне руководства". Среди возможных причин он называет трудности с координацией, технические ограничения или сложную оперативную ситуацию.

Разведчики над Киевом: почему их трудно сбивать

Военный эксперт Павел Нарожный, поделился своим видением особенностей работы разведывательных дронов и методов их нейтрализации. По его словам, разведывательные дроны имеют ряд характеристик, которые затрудняют их обнаружение и уничтожение, но в то же время создают определенные возможности для эффективного противодействия.

Разведывательные дроны, в отличие от скоростных ударных беспилотников, летают значительно медленнее. Их скорость в два-три раза ниже, чем, например, у дронов типа "Шахед". Однако ключевой особенностью таких дронов является высота полета. Как отмечает Нарожный, они обычно работают на высоте 3-5 километров, что является серьезным вызовом для большинства систем ПВО.

"Пять километров — это уже предельная высота для многих средств поражения", — объясняет он Фокусу.

Для качественного сбора разведывательных данных дроны нуждаются в мощной оптике. По словам эксперта, чтобы разглядеть детали с высоты 4-5 километров, необходима гиростабилизированная оптика стоимостью около 25 тысяч долларов. Из-за высокой стоимости такой техники противник часто вынужден снижать дроны до меньшей высоты, особенно над военными позициями или стратегическими объектами.

"Когда дрон снижается, чтобы получить более четкие изображения, он становится более уязвимым, — отмечает Нарожный. Именно в такие моменты появляется шанс для их уничтожения", — продолжает эксперт.

Среди основных средств противодействия разведывательным дронам Нарожный выделяет переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), такие как "Стингер". Однако, по его словам, все чаще для борьбы с этими целями используются зенитные дроны.

"Это их типичная цель. Благодаря относительно низкой скорости разведывательных дронов их легче догнать и уничтожить", — подчеркивает он.

Зенитные дроны, оснащенные современными системами наведения, становятся эффективным инструментом в этой борьбе, особенно если учесть, что траекторию полета разведывательного дрона можно предсказать.

Нарожный также обращает внимание на проблему, почему в отдельных случаях разведывательные дроны не сбивают. Это может быть отсутствие соответствующих средств ПВО в зоне поражения, отсутствие технических возможностей или даже невозможность поднять истребитель для перехвата.

Эксперт отмечает, что каждая ситуация уникальна, и причины могут варьироваться от технических до организационных. Для эффективного противодействия разведывательным дронам, по мнению Нарожного, необходима комплексная система ПВО, которая сочетает различные типы вооружения и технологий. Помимо ПЗРК и зенитных дронов, важную роль играют радиолокационные системы для раннего обнаружения целей.

"Мы должны быть готовы к тому, что противник постоянно совершенствует свои технологии. Это означает, что и мы должны развивать наши средства противодействия", — добавляет он.

Нарожный также отмечает важность подготовки личного состава. Он убежден, что только сочетание современных технологий, четкой координации и высокого уровня подготовки может обеспечить надежную защиту от разведывательных дронов.

Ранее Фокус писал, что России удалось существенно нарастить количество ударных дронов, а также модернизировать их, сделав подавление и перехват средствами ПВО все более сложным. Поэтому Украина срочно нуждается в массовом развертывании дронов-перехватчиков VTOL, способных физически уничтожать вражеские БПЛА в воздухе.

Напомним, российские производители БПЛА уже обсуждают то, как уклоняться от украинских зенитных дронов-перехватчиков. Как отметил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш", противник может достаточно быстро и дешево внедрить систему в свои дроны, чтобы избежать перехвата.