ТЦК в Виннице приостанавливает работу на фоне российских ударов: где будут принимать граждан

Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки приостанавливает свою работу из-за угрозы жизни и здоровью граждан. Такое решение было принято на фоне ударов по ТЦК, которые враг наносил в последние дни в нескольких городах Украины. Впоследствии сообщение о приостановлении работы военкомата удалили.

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Винницкий ОТЦК и СП временно прекращает работу по адресу улица Даниила Галицкого, 31. Причиной является напряженная ситуация в стране, говорится в объявлении на странице учреждения в соцсети Facebook.

С 7 июля по медицинским вопросам граждан будут принимать на четвертом этаже Винницкой областной клинической больницы имени Николая Пирогова по адресу улица Пирогова, 46. По социальным и другим вопросам граждане с 9 июля смогут обращаться в Центр предоставления административных услуг "Прозрачный офис" по адресу проспект Космонавтов, 30.

Винницкий областной ТЦК и СП приостанавливает работу из-за напряженной ситуации в стране Фото: скриншот

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Удары по ТЦК: что известно

Россия ударила беспилотниками возле здания ТЦК в Кривом Роге 30 июня. В Сухопутных войсках ВСУ сообщали о раненых среди гражданских, которые в момент удара были рядом со зданием. Работники ТЦК во время удара находились в укрытии.

Утром 3 июля россияне атаковали ударными дронами территории областного и объединенного городского ТЦК в Полтаве, были ранены военные ТЦК и ВСУ, пострадали также гражданские люди. Представитель командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Виталий Саранцев отмечал, что оккупанты бьют по территориальным центрам, чтобы сорвать мобилизацию в Украине.

Во время атаки ВС РФ на Кременчуг 6 июля ударный БПЛА попал в здание ТЦК и вызвал пожар. О раненых или погибших среди военнослужащих ТЦК и СП не сообщалось.