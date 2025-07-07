ТЦК у Вінниці призупиняє роботу на тлі російських ударів: де прийматимуть громадян

Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки призупиняє свою роботу через загрози життю та здоров'ю громадян. Таке рішення було ухвалене на тлі ударів по ТЦК, яких ворог завдавав останніми днями в кількох містах України. Згодом повідомлення про призупинення роботи військкомату видалили.

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Вінницький ОТЦК та СП тимчасово припиняє роботу за адресою вулиця Данила Галицького, 31. Причиною є напружена ситуація в країні, йдеться в оголошенні на сторінці установи у соцмережі Facebook.

З 7 липня з медичних питань громадян прийматимуть на четвертому поверсі Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова за адресою вулиця Пирогова, 46. Щодо соціальних й інших питань громадяни з 9 липня зможуть звертатися до Центру надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" за адресою проспект Космонавтів, 30.

Вінницький обласний ТЦК та СП приизупиняє роботу через напружену ситуацію в країні Фото: скриншот

Через певний час після публікації допис був видалений чи закритий для перегляду.

Удари по ТЦК: що відомо

Росія вдарила безпілотниками біля будівлі ТЦК в Кривому Розі 30 червня. В Сухопутних військах ЗСУ повідомляли про поранених серед цивільних, що в момент удару були поруч із будівлею. Працівники ТЦК під час удару перебували в укритті.

Вранці 3 липня росіяни атакували ударними дронами території обласного та об'єднаного міського ТЦК у Полтаві, було поранено військових ТЦК і ЗСУ, постраждали також цивільні люди. Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев зазначав, що окупанти бьють по територіальних центрах, щоб зірвати мобілізацію в Україні.

Під час атаки ЗС РФ на Кременчук 6 липня ударний БПЛА влучив у будівлю ТЦК і спричинив пожежу. Про поранених чи загиблих серед військовослужбовців ТЦК та СП не повідомлялося.