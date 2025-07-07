П'ять ударів за вісім днів: що відомо про посилення атак росіян на ТЦК в Україні

Росіяни 7 липня завдали ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в Запоріжжі та Харкові. Від обстрілу ТЦК в Запоріжжі постраждали військовослужбовці та цивільні громадяни, у Харкові також були поранені люди. Перед тим ворожих атак зазнали військкомати ще у кількох українських містах, а в Міністерстві оборони Росії підтвердили, що б'ють по українських ТЦК та СП умисно.

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Протягом попереднього тижня окупанти також атакували будівлі територіальних центрів комплектування у Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці. Фокус зібрав усю відому наразі інформацію про удари по ТЦК останніх днів і їхні наслідки.

Удари по ТЦК в Запоріжжі та Харкові

В Запорізькому обласному ТЦК та СП 7 липня розповіли, що росіяни завдали чотири удари по території установи. Під час обстрілу були поранені військовослужбовці роти охорони, які були переведені з бойових підрозділів за висновками військово-лікарської комісії.

"Саме ті, хто воював з окупантом на передовій. Двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості", — розповіли у військкоматі.

Також станом на 13:51 в ОТЦК повідомляли, що поранення від ворожої атаки отримали 14 цивільних жителів міста, було пошкоджено житлові будинки та автівки.

"Ми розуміємо, чому так відбувається. Це більше інформаційна атака, спрямована на мобілізаційні заходи та емоції громадян України. Прикро, що подекуди дії ворога отримують підтримку саме українців", — зазначили в територіальному центрі.

Рятувальники ліквідовують наслудки атаки російських БПЛА на Запоріжжя 7 липня Фото: ДСНС

Згідно з інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, станом на 13:18 було відомо про 17 постраждалих від російської атаки на Запоріжжя, четверо з них госпіталізовані.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомляли, що під час удару дронами по Харкову ворог влучив по будівлі обласного ТЦК, поранення отримали три людини. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов станом на 13:54 повідомляв, що загалом від атаки на місто постраждали 33 людини, серед них — троє дітей.

ДСНС ліквідовує наслідки дронової атаки ЗС РФ на Харків 7 липня Фото: ДСНС

ТЦК на Львівщині посилили заходи безпеки

Журналісти "Суспільного" з посиланням на анонімні джерела 7 липня повідомили, що в ТЦК та СП Львівської області посилили заходи безпеки через загрози російських атак. За словами журналістів, в територіальних центрах посилено пильність рот охорони, а тих, хто заходить у будівлі, перевіряють металошукачами.

Цілеспрямовані удари по ТЦК підтвердили в Міноборони РФ

В Міноборони РФ 7 липня підтвердили, що цілеспрямовано завдали ударів по ТЦК в Україні. У відомстві країни-агресора заявили, що вдарили безпілотниками, ракетами, артилерією та авіацією по територіальних центрах комплектування ЗСУ, підприємству збірки та місцям зберігання ударних БПЛА, складах боєприпасів і пального.

Вінницький ОТЦК та СП заявив про злам сторінки в соцмережі

На Facebook-сторінці Вінницького ОТЦК та СП вранці 7 липня з'явився допис про те, що установа призупиняє роботу на тлі російських ударів, а приймання громадян переноситься на нові адреси. Невдовзі після публікації оголошення було видалено, а за три години пресслужба територіального центру спростувала допис на своїй сторінці та заявила, що допис було відредаговано внаслідок стороннього втручання.

В ОТЦК пояснили, що розосередили особовий склад, щоб уберегти цивільних від ворожих ударів, але до зазначених в попередньому оголошенні адрес вони стосунку не мають, а мобілізаційні заходи тривають згідно з планом.

РФ завдала 3 удари по ТЦК за попередній тиждень

30 червня ворожі БПЛА атакували будівлю ТЦК у Кривому Розі, в Сухопутних військах повідомляли про поранених серед цивільних. Особовий склад не постраждав.

3 липня росіяни атакували ударними безпілотниками Полтаву та вдарили по територіях об'єднаного міського ТЦК та СП і обласного ТЦК та СП, було поранено чотирьох військових ТЦК і ЗСУ.

Під час атаки ЗС РФ на Кременчук 6 липня ворожий БПЛА влучив у будівлю районного ТЦК і спричинив пожежу. Повідомлень про загиблих чи поранених не було.

Нагадаємо, Фокус 7 липня з'ясовував, навіщо Росія завдає ударів "Шахедами" по центрах комплектування та чи можуть ці удари зірвати мобілізаційний процес в Україні.

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев 3 липня зазначав, що росіяни вдарили по ТЦК у Полтаві, щоб зірвати процес мобілізації в Україні.