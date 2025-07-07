"Стороннє втручання": ТЦК у Вінниці спростував допис на своїй сторінці про зміну адрес

У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки спростували інформацію про нові адреси приймання громадян, опубліковану вранці 7 липня на сторінці установи у Facebook. У військкоматі наголосили, що не мають жодного стосунку до вказаних адрес.

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Оголошення про зміну адрес приймання громадян з медичних і соціальних питань було видалено з акаунту Вінницького ОТЦК та СП невдовзі після публікації. За три години після цього пресслужба установи опублікувала у Facebook допис, а якому заявила, що попередня інформація "була відредагована внаслідок стороннього втручання" та не відповідає дійсності.

У Вінницькому ОТЦК пояснили, що на тлі атак росіян на територіальні центри розосередили особовий склад, щоб уберегти життя та здоров'я цивільних громадян.

"З огляду на напружену ситуацію в країні наразі вживаються заходи щодо мінімізації негативних наслідків можливих обстрілів, які агресор спрямовує проти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", — розповіли в пресслужбі.

У військкоматі наголосили, що мобілізаційні заходи тривають згідно з планом, а громадян з медичних, соціальних й інших питань приймають у штатному режимі безперервно.

У Вінницькому ОТЦК та СП спростували інформацію про призупинення роботи Фото: скриншот

Повідомлення про те, що військкомат призупиняє роботу на тлі російських ударів, з'явилося на сторінці Вінницького ОТЦК та СП у Facebook вранці 7 липня. У ньому йшлося, що через напружену ситуацію в країні приймання громадян переноситься в обласну лікарню та ЦНАП. Невдовзі після публікації оголошення було видалено.

Удари ЗС РФ по ТЦК: деталі

Нагадаємо, 7 липня російські "Шахеди" атакували Харків і Запоріжжя. У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили влучання у будівлю Харківського обласного ТЦК і поблизу Запорізького обласного ТЦК.

6 липня стався удар ЗС РФ по ТЦК у Кременчуку. Постраждали будівля Кременчуцького районного ТЦК та СП і житловий будинок поруч.

До того 3 липня росіяни завдали удару по ТЦК у Полтаві, а 30 червня окупанти вдарили дронами по території біля будівлі ТЦК в Кривому Розі.