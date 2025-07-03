Удар по ТЦК у Полтаві: кількість постраждалих зросла до 47 людей

ЗС РФ атакували БПЛА Полтавський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки і Полтавський обласний ТЦК і СП 3 липня. Вже відомо про 47 постраждалих.

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Поліція, рятувальники та медики продовжують надавати допомогу постраждалим від обстрілу по Полтаві громадянам. Станом на 14:30 кількість поранених зросла до 47 людей, повідомляє поліція Полтавської області.

"Серед поранених — двоє поліцейських. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Полтавській ОВА, підрозділи ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці ворожого удару.

Атака по Полтаві 3 липня: що відомо

Нагадаємо, окупанти вранці 3 липня ударили безпілотниками по територіях обласного та об'єднаного міського ТЦК у Полтаві. Відомо про двох загиблих. В Сухопутних військах розповіли, що травми отримали двоє військових ТЦК, працівниці ЗСУ та цивільні люди.

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев в ефірі "Суспільного" заявив, що атака по Полтаві 3 липня не випадкова. Він підтвердив, що було два влучання. Обидва центри розташовані в щільній міській забудові, і у зв'язку з цим після прильотів постраждали багато цивільних, які були неподалік.

Раніше Фокус писав, що в ніч на 3 липня росіяни атакували Одесу дронами, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

У ніч на 2 липня росіяни атакували Харків та область "Шахедами". Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про загиблого та пораненого внаслідок ворожого обстрілу в селі Борівське Куп'янського району.