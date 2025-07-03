Переслідують мету: у ЗСУ розповіли, навіщо росіяни вдарили по ТЦК у Полтаві

Зранку 3 липня ЗС РФ атакували ударними безпілотниками Полтавський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки і Полтавський обласний ТЦК і СП. Уже відомо про двох загиблих і щонайменше 11 постраждалих.

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Полтава повторила долю Кривого Рогу, де 30 червня російські окупанти вдарили безпілотниками поруч із будівлею ТЦК. Такі атаки не випадкові, вважає начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев в ефірі "Суспільне".

Він підтвердив, що було два влучання: одне на території полтавського міського ТЦК і СП, друге — на території обласного ТЦК і СП. Обидва центри розташовані в щільній міській забудові, і у зв'язку з цим після прильотів постраждали багато цивільних, які були неподалік.

Саранцев упевнений, що це була цілеспрямована атака саме на ТЦК.

"Наш ворог останніми днями почав практикувати такі удари. Ми розуміємо, що він має на меті зірвати процес мобілізації. Але я хочу сказати, що як ворогу, так і його поплічникам ще рано відкривати шампанське, оскільки процес цей неможливо зупинити. І ми будемо й надалі комплектувати наше військо, готувати наших військових і залучати до оборони більшу кількість наших людей, щоб дати гідну відсіч нашому ворогу, — запевнив військовий.

Наразі відомо, що внаслідок сьогоднішньої атаки в Полтаві травм зазнали двоє військових ТЦК, співробітниці ЗСУ та цивільні люди. За словами тимчасового виконувача обов'язків голови Полтавської ОВА Володимира Когута, загинули двоє цивільних осіб.

За інформацією ресурсу "Полтавщина", один із загиблих був студентом місцевого вишу, інший — колишнім військовослужбовцем, демобілізованим із лав ЗСУ. Серед травмованих — військові, цивільні особи та поліцейський. Шестеро поранених перебувають у важкому стані.

Пошкоджень зазнали й житлові будинки полтавців Фото: ДСНС

По медичну допомогу вже звернулися понад 20 осіб, серед них є постраждалі середньої тяжкості та "важкі". Станом на 14:40 відомо про 28 постраждалих.

Пошкоджено понад 20 будівель, серед яких 10 багатоквартирних будинків, сім приватних домоволодінь, два навчальні заклади, магазини.

Раніше Фокус писав, що в ніч на 3 липня росіяни атакували Одесу дронами, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.