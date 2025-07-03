Преследуют цель: в ВСУ рассказали, зачем россияне ударили по ТЦК в Полтаве

Утром 3 июля ВС РФ атаковали ударными беспилотниками Полтавский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки и Полтавский областной ТЦК и СП. Уже известно о двух погибших и не менее 11 пострадавших.

Related video

Полтава повторила судьбу Кривого Рога, где 30 июня российские оккупанты ударили беспилотниками рядом со зданием ТЦК. Такие атаки не случайны, считает начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев в эфире "Суспільне".

Он подтвердил, что было два попадания: одно на территории полтавского городского ТЦК и СП, второе – на территории областного ТЦК и СП. Оба центра находятся в плотной городской застройке, и в связи с этим после прилетов пострадали много гражданских, которые были неподалеку.

Саранцев уверен, что это была целенаправленная атака именно на ТЦК.

"Наш враг в последние дни начал практиковать такие удары. Мы понимаем, что он преследует цель сорвать процесс мобилизации. Но я хочу сказать, что как врагу, так и его пособникам еще рано открывать шампанское, поскольку процесс этот невозможно остановить. И мы будем и дальше комплектовать наше войско, готовить наших военных и привлекать к обороне большее количество наших людей, чтобы дать достойный отпор нашему врагу, – заверил военный.

На данный момент известно, что в результате сегодняшней атаки в Полтаве травмы получили двое военных ТЦК, сотрудницы ВСУ и гражданские люди. По словам временно исполняющего обязанности главы Полтавской ОВА Владимира Когута, погибли двое гражданских лиц.

По информации ресурса "Полтавщина", один из погибших был студентом местного вуза, другой — бывшим военнослужащим, демобилизованным из рядов ВСУ. Среди травмированных – военные, гражданские лица и полицейский. Шесть раненых находятся в тяжелом состоянии.

Повреждения получили и жилые дома полтавчан Фото: ГСЧС

За медицинской помощью уже обратились более 20 человек, среди них есть пострадавшие средней тяжести и "тяжелые". По состоянию на 14:40 известно о 28 пострадавших.

Повреждены более 20 зданий, среди которых 10 многоквартирных домов, семь частных домовладений, два учебных заведения, магазины.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 3 июля россияне атаковали Одессу дронами, в результате чего повреждены жилые дома.