Удар по ТЦК в Полтаве: количество пострадавших возросло до 47 человек

ВС РФ атаковали БПЛА Полтавский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки и Полтавский областной ТЦК и СП 3 июля. Уже известно о 47 пострадавших.

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Полиция, спасатели и медики продолжают оказывать помощь пострадавшим от обстрела по Полтаве гражданам. По состоянию на 14:30 количество раненых возросло до 47 человек, сообщает полиция Полтавской области.

"Среди раненых — двое полицейских. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Как отметили в Полтавской ОГА, подразделения ГСЧС завершили аварийно-восстановительные работы на месте вражеского удара.

Атака по Полтаве 3 июля: что известно

Напомним, оккупанты утром 3 июля ударили беспилотниками по территориям областного и объединенного городского ТЦК в Полтаве. Известно о двух погибших. В Сухопутных войсках рассказали, что травмы получили двое военных ТЦК, работницы ВСУ и гражданские люди.

Начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев в эфире "Суспільного" заявил, что атака по Полтаве 3 июля не случайна. Он подтвердил, что было два попадания. Оба центра расположены в плотной городской застройке, и в связи с этим после прилетов пострадали многие гражданские, которые были неподалеку.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 3 июля россияне атаковали Одессу дронами, вследствие чего повреждены жилые дома.

В ночь на 2 июля россияне атаковали Харьков и область "Шахедами". Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о погибшем и раненом в результате вражеского обстрела в селе Боровское Купянского района.