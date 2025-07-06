Терористична кампанія триває: у Сухопутних військах прокоментували удар ЗС РФ по ТЦК у Кременчуку

Російський БПЛА сьогодні поцілив у будівлю територіального центру комплектування в місті Кременчук Полтавської області, що стало вже третім влучанням у "військкомати" за останній час.

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У неділю вранці 6 липня, близько 9:35, росіяни завдали повітряного удару безпілотником по місту Кременчук Полтавської області, інформують в Сухопутних військах ЗСУ.

Внаслідок атаки ворожі дрони влучили в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок поруч.

Попередньо, серед військовослужбовців і працівників "військкомату" поранених і загиблих немає.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі "РБК-Україна" зазначив, що таким чином Москва намагається зірвати мобілізаційні заходи.

"Ворог дуже боїться притоку військовослужбовців до нашої армії", — підкреслив військовослужбовець, нагадавши, що кампанія розпочалася ще з терористичних атак на будівлі ТЦК з серіями мінувань та спроб пронесення вибухових пристроїв.

За його словами, атаки дронами на ТЦК і СП є продовженням цієї кампанії й спроби подібних ударів можуть продовжуватися.

"Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри", — зазначив Віталій Саранцев.

Нагадаємо, що 30 червня стався приліт по ТЦК у Кривому Розі Дніпропетровської області, а 3 липня росіяни влучили по ТЦК у Полтаві. Після цього речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі "Суспільного" зазначав, що російські загарбники завдають ударів по ТЦК та СП, щоб зірвати процес мобілізації в Україні.