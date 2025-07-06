РФ "Шахедами" атакувала Кременчук та район: є влучання в житловий будинок (відео)

Станом на цей момент звернень до екстрених служб щодо постраждалих або загиблих не надходило. Місцеві телеграм-канали пишуть про атаку на будівлю ТЦК в Кременчуці.

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Російські окупанти зранку, 6 липня, запустили рій "Шахедів" в напрямку Кремменчука. В самому місті та районі пролунали вибухи. Зафіксована пожежа. Про це повідомив голова Полтавської обласної війської адміністрації Володимир Когут.

"Унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння. На місці події працюють усі відповідні служби. Станом на цей момент звернень до екстрених служб щодо постраждалих або загиблих не надходило", — проінформував він.

Близько 9 ранку моніторингові канали повідомили про підліт до Кременчука щонайменше 6 ударних безпілотників.

Також телеграм-канали повідомляють, що один з БПЛА нібито влучив в будівлю ТЦК в Кременчуці, але офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, що уночі 6 липня ЗС РФ вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками. Під ударом зокрема опинилася Київська область, де росіяни атакували звичайний мирний населений пункт.

Також повідомлялося, що під час нічної атаки "Шахедів" 6 липня росіяни також атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу у місті здійнялася пожежа, відомо про кілька "прильотів" та постраждалих, серед них — маленька дитина