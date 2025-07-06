Пошкоджені будинки, пожежі та постраждалі: росіяни атакували Київщину БпЛА, які наслідки (фото)

Уночі 6 липня російська армія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками. Під ударом зокрема опинилася Київська область, де росіяни атакували звичайний мирний населений пункт.

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У Вишгородському районі Київської області здійнялися пожежі, пошкоджені житлові будинки та щонайменше 3 постраждалих внаслідок російського обстрілу. Про наслідки атаки розповів голова ОВА Микола Калашник.

За інформацією посадовця, у Вишгородському районі 35-річний чоловік отримав осколкові поранення: у нього пошкоджені спина, руки та ноги.

Також серед постраждалих цієї ночі у Київській області — 79-річна жінка та 75-річний чоловік. Вони обійшлися без поранень, однак отримали гостру реакцію на стрес.

Микола Калашиник також показав кадри наслідків російської атаки по Вишгородському району.

Через нічну атаку БпЛА зазнали пошкоджень на Київщині:

два багатоповерхові житлові будинки;

чотири знищені вогнем гаражі та автомобілі;

загорілося складське приміщення;

пошкоджені привабні будинки та господарчі споруди.

В одному з пошкоджених будинків рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів жінку 1938 року народження.

Інші наслідки нічної атаки РФ уточнюються.

Атака дронів 6 липня: де ще пролунали вибухи

Під час нічної атаки "Шахедів" 6 липня росіяни також атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу у місті здійнялася пожежа, відомо про кілька "прильотів" та постраждалих, серед них — маленька дитина, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під обстрілом опинилося також Запоріжжя та прилеглий район. Там внаслідок атаки, за даними голови ОВА Івана Федорова, пошкоджені приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення.

Інші наслідки російської нічної атаки по Україні 6 липня встановлюються.

Нагадаємо, 5 липня у Національній федерації самбо України повідомили, що під час вибуху у Житомирській області загинув 16-річний спортсмен.

Також 5 липня росіяни атакували Хмельницьку область "Кинджалами": вибухи прогриміли у Старокостянтинові.