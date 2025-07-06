Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: россияне атаковали Киевскую область БпЛА, какие последствия (фото)

Ночью 6 июля российская армия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками. Под ударом в частности оказалась Киевская область, где россияне атаковали обычный мирный населенный пункт.

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В Вышгородском районе Киевской области поднялись пожары, повреждены жилые дома и по меньшей мере 3 пострадавших в результате российского обстрела. О последствиях атаки рассказал председатель ОВА Николай Калашник.

По информации чиновника, в Вышгородском районе 35-летний мужчина получил осколочные ранения: у него повреждены спина, руки и ноги.

Также среди пострадавших этой ночью в Киевской области — 79-летняя женщина и 75-летний мужчина. Они обошлись без ранений, однако получили острую реакцию на стресс.

Николай Калашиник также показал кадры последствий российской атаки по Вышгородскому району.

Из-за ночной атаки БпЛА получили повреждения в Киевской области:

два многоэтажных жилых дома;

четыре уничтожены огнем гаражи и автомобили;

загорелось складское помещение;

повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В одном из поврежденных домов спасателям удалось деблокировать из-под завалов женщину 1938 года рождения.

Другие последствия ночной атаки РФ уточняются.

Атака дронов 6 июля: где еще прозвучали взрывы

Во время ночной атаки "Шахедов" 6 июля россияне также атаковали Харьков дронами. В результате обстрела в городе поднялся пожар, известно о нескольких "прилетах" и пострадавших, среди них — маленький ребенок, как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Под обстрелом оказалось также Запорожье и прилегающий район. Там в результате атаки, по данным главы ОГА Ивана Федорова, повреждены частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения.

Другие последствия российской ночной атаки по Украине 6 июля устанавливаются.

Напомним, 5 июля в Национальной федерации самбо Украины сообщили, что во время взрыва в Житомирской области погиб 16-летний спортсмен.

Также 5 июля россияне атаковали Хмельницкую область "Кинжалами": взрывы прогремели в Староконстантинове.