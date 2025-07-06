РФ "Шахедами" атаковала Кременчуг и район: есть попадание в жилой дом (видео)

По состоянию на данный момент обращений в экстренные службы относительно пострадавших или погибших не поступало. Местные телеграм-каналы пишут об атаке на здание ТЦК в Кременчуге.

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Российские оккупанты утром, 6 июля, запустили рой "Шахедов" в направлении Кременчуга. В самом городе и районе прогремели взрывы. Зафиксирован пожар. Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

"В результате вражеской атаки на Кременчугский район возник пожар на территории частного домовладения. На месте происшествия работают все соответствующие службы. По состоянию на данный момент обращений в экстренные службы о пострадавших или погибших не поступало", — проинформировал он.

Около 9 утра мониторинговые каналы сообщили о подлете к Кременчугу по меньшей мере 6 ударных беспилотников.

Также телеграм-каналы сообщают, что один из БПЛА якобы попал в здание ТЦК в Кременчуге, но официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что ночью 6 июля ВС РФ в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками. Под ударом в частности оказалась Киевская область, где россияне атаковали обычный мирный населенный пункт.

Также сообщалось, что во время ночной атаки "Шахедов" 6 июля россияне также атаковали Харьков дронами. В результате обстрела в городе поднялся пожар, известно о нескольких "прилетах" и пострадавших, среди них — маленький ребенок