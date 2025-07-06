Террористическая кампания продолжается: в Сухопутных войсках прокомментировали удар ВС РФ по ТЦК в Кременчуге

Российский БПЛА сегодня попал в здание территориального центра комплектования в городе Кременчуг Полтавской области, что стало уже третьим попаданием в "военкоматы" за последнее время.

Related video

В воскресенье утром 6 июля, около 9:35, россияне нанесли воздушный удар беспилотником по городу Кременчуг Полтавской области, информируют в Сухопутных войсках ВСУ.

В результате атаки вражеские дроны попали в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом.

Предварительно, среди военнослужащих и работников "военкомата" раненых и погибших нет.

Представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии "РБК-Украина" отметил, что таким образом Москва пытается сорвать мобилизационные мероприятия.

"Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию", — подчеркнул военнослужащий, напомнив, что эта кампания началась еще с террористических атак на здания ТЦК с сериями минирований и попыток проноса взрывных устройств.

По его словам, атаки дронами на ТЦК и СП являются продолжением этой кампании и попытки подобных ударов могут продолжаться.

"Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", — отметил Виталий Саранцев.

Напомним, что 30 июня произошел прилет по ТЦК в Кривом Роге Днепропетровской области, а 3 июля россияне попали по ТЦК в Полтаве. После этого представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в эфире "Суспільного" отмечал, что российские захватчики наносят удары по ТЦК и СП, чтобы сорвать процесс мобилизации в Украине.