"Постороннее вмешательство": ТЦК в Виннице опроверг сообщение на своей странице о смене адресов

В Винницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки опровергли информацию о новых адресах приема граждан, опубликованную утром 7 июля на странице учреждения в Facebook. В военкомате отметили, что не имеют никакого отношения к указанным адресам.

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Объявление об изменении адресов приема граждан по медицинским и социальным вопросам было удалено из аккаунта Винницкого ОТЦК и СП вскоре после публикации. Через три часа после этого пресс-служба учреждения опубликовала в Facebook сообщение, в котором заявила, что предыдущая информация "была отредактирована в результате постороннего вмешательства" и не соответствует действительности.

В Винницком ОТЦК объяснили, что на фоне атак россиян на территориальные центры рассредоточили личный состав, чтобы уберечь жизнь и здоровье гражданских лиц.

"Учитывая напряженную ситуацию в стране сейчас принимаются меры по минимизации негативных последствий возможных обстрелов, которые агрессор направляет против территориальных центров комплектования и социальной поддержки", — рассказали в пресс-службе.

В военкомате отметили, что мобилизационные мероприятия продолжаются согласно плану, а граждан по медицинским, социальным и другим вопросам принимают в штатном режиме непрерывно.

В Винницком ОТЦК и СП опровергли информацию о приостановлении работы Фото: скриншот

Сообщение о том, что военкомат приостанавливает работу на фоне российских ударов, появилось на странице Винницкого ОТЦК и СП в Facebook утром 7 июля. В нем говорилось, что из-за напряженной ситуации в стране прием граждан переносится в областную больницу и ЦПАУ. Вскоре после публикации объявление было удалено.

Удары ВС РФ по ТЦК: детали

Напомним, 7 июля российские "Шахеды" атаковали Харьков и Запорожье. В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили попадание в здание Харьковского областного ТЦК и вблизи Запорожского областного ТЦК.

6 июля произошел удар ВС РФ по ТЦК в Кременчуге. Пострадали здание Кременчугского районного ТЦК и СП и жилой дом рядом.

До того 3 июля россияне нанесли удар по ТЦК в Полтаве, а 30 июня оккупанты ударили дронами по территории возле здания ТЦК в Кривом Роге.