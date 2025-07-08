"Должны их уничтожать, как врагов": Дикий призвал сажать украинцев, которые радуются ударам по ТЦК

Бывший командир роты батальона "Айдар", ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что Служба безопасности Украины должна задерживать граждан, которые публично радуются российским ударам по ТЦК. По его мнению, за одобрение вражеских атак нужно судить, как за государственную измену.

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По словам Евгения Дикого, сейчас в Украине наблюдается лишь начало спланированной кампании россиян против территориальных центров комплектования и социальной поддержки, и в ближайшие дни оккупанты нанесут еще несколько ударов. Бывший "айдаровец" отметил в интервью УНИАН, что для Кремля критически важно сорвать мобилизацию в Украине.

"Россияне пытаются использовать различные средства, чтобы остановить нашу мобилизацию. Они ее действительно замедлили, но так и не сорвали", — сказал Дикий.

Он отметил, что одобрительные комментарии под новостями об ударах по ТЦК — это не только информационные атаки врага, но и мнения реальных людей.

"И, что касается тех людей, которые публично радуются попаданиям по нашим ТЦК — это даже не про полезных идиотов. Полезные идиоты — это те, кто не радуются прилетам по нашим, смертям наших, они просто хлопают глазами и жалуются на "ужасы бусификации", — сказал ветеран.

По его мнению, украинцев, которые открыто радуются ударам оккупантов, надо приравнивать к предателям и на каждый такой комментарий в соцсетях должна реагировать СБУ. По словам Дикого, этих комментаторов нужно судить по статье 111 Уголовного кодекса Украины — за государственную измену.

"Ведь это люди, которые выбрали свою сторону и которые решили быть на стороне врага. Мы должны их судить и уничтожать как врагов", — сказал экс-командир роты батальона "Айдар".

Удары по ТЦК в Украине: детали

Напомним, с 30 июня произошло пять атак россиян на ТЦК в Украине за восемь дней. Под обстрелами были территориальные центры в Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве, Запорожье и Харькове. При этом от вражеских ударов страдали не только военные, но и гражданские люди. В Минобороны РФ подтвердили атаку по военкоматам 7 июля.

Представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев 7 июля предположил, что ТЦК могут пойти на "дистанционку" из-за угрозы вражеских атак.