У Молдові з виборчих перегонів виключили партію, яка хотіла відхопити південь Одещини

Центральна виборча комісія Молдови ухвалила рішення зняти з виборів партію Moldova Mare ("Велика Молдова") Вікторії Фуртуне, яка закликала до анексії частини Одеської області.

Віцепрезидент ЦВК Молдови Павло Постика запропонував виключити Moldova Mare з перегонів, оскільки ця партія діє як наступниця партії "Шор", що була визнана неконституційною, повідомило TV8.

Підставами для цього були використання партією фінансів і ресурсів, не задекларованих у звітності, використанням грошей, отриманих з-за кордону, а також наданням виборцям грошей, товарів, послуг або інших вигод.

Також Moldova Mare звинувачується в участі в замаскованому виборчому блоці разом з представниками інших партій, повʼязаних із Шором.

Вікторія Фуртуне відкинула звинувачення і вимагала відводу кількох членів ЦВК, звинувачуючи у "політичному переслідуванні" її партії. Однак ці вимоги не були прийняті.

Після рішення ЦВК Фуртуне заявила, що оскаржить його в Апеляційному суді.

У травні 2026 року Фуртуне захотіла повернути Молдові Буджак — історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області.

Нагадаємо, 22 вересня президентка Молдови Мая Санду заявила про ризик вторгнення РФ з боку Молдови.

24 вересня Євген Дикий пояснив, чи справді Україні загрожує напад російських військ з Молдови.