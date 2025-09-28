В Молдове начались парламентские выборы: власти обвинили Россию в попытках вмешательства
В воскресенье, 28 сентября, на территории Республики Молдова проходят парламентские выборы. Это голосование должно определить дальнейший геополитический курс страны — на Евроинтеграцию или на сближение с Российской Федерацией.
Как сообщает Al Jazeera, накануне голосования премьер-министр страны Дорин Речан обвинил Россию во вмешательстве. Он заявил, что Москва тратит "сотни миллионов" евро в рамках "гибридной войны" с целью захвата власти.
"Это последняя битва за будущее нашей страны", — подчеркнул Дорин Речан. Россия категорически отрицает все обвинения в проведении дезинформационных кампаний и попыток покупки голосов избирателей.
Избирательные участки начали работу в 7:00 по местному времени. Голосование продлится до 21:00, а его предварительные результаты ожидаются уже вечером того же дня. На этих выборах будет избран 101 депутат в парламент страны.
После объявления официальных результатов президент Майя Санду выдвинет кандидатуру премьер-министра. Эта кандидатура, по традиции, будет представителем ведущей партии или коалиции, которая получит право сформировать новое правительство.
Подавляющее большинство социологических опросов перед выборами прогнозировало лидерство правящей проевропейской Партии действия и солидарности. Эта политическая сила под руководством Речана руководит страной с 2021 года.
Однако социологи отмечают, что опросы не учитывают мнения многочисленной молдавской диаспоры. Кроме того, около трети избирателей до последнего момента не могли определиться с выбором.
Пророссийский избирательный блок "Патриот" активно использовал в предвыборной агитации экономические трудности населения. Они акцентировали внимание на медленных темпах реформ и проблемах, которые, по словам официальных лиц, усилились из-за массовой дезинформации.
"Я призываю каждого молдаванина дома и по всей Европе: мы не можем изменить то, что делает Россия, но мы можем изменить то, что делаем мы как народ", — заявил премьер-министр Дорин Речан.
Он добавил: "Превратите беспокойство в мобилизацию и продуманные действия... Помогите остановить их схемы".
В состав пророссийского блока входят несколько политических партий. Среди них — популистская "Наша партия", которая выступает за так называемую "сбалансированную внешнюю политику".
Также там представлен блок "Альтернатива", который публично позиционирует себя как проевропейский. Однако политические критики утверждают, что эта политическая сила фактически стремится к более тесным связям с Москвой.
Президент Майя Санду официально назвала это голосование "важнейшими выборами в стране". Она сделала это заявление еще в пятницу, 27 сентября.
"Его результат решит, укрепим ли мы нашу демократию и присоединимся к ЕС, или Россия затянет нас обратно в серую зону, сделав нас региональной угрозой", — написала Майя Санду в социальной сети X.
Часть избирателей демонстрирует политическую апатию. 26-летний рабочий фабрики Юлиан Казаку из города Бельцы заявил, что вероятно вообще не будет участвовать в голосовании.
"Были разные лидеры, и ни одного нормального, адекватного изменения, которое бы позволило мне сказать: "Смотрите, жизнь в стране стала лучше", — пояснил Казаку.
Молдова получила официальный статус кандидата в члены Европейского Союза в 2022 году. Это решение было принято сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, что Республика Молдова — это страна, не имеющая выхода к морю и расположенная между Украиной и Румынией. Последняя является полноправным членом Европейского Союза с 2007 года. Подробную информацию о евроинтеграционном курсе страны можно найти на официальном веб-сайте правительства Молдовы.
