У неділю, 28 вересня, на території Республіки Молдова проходять парламентські вибори. Це голосування має визначити подальший геополітичний курс країни — на Євроінтеграцію чи на зближення з Російською Федерацією.

Як повідомляє Al Jazeera, напередодні голосування прем'єр-міністр країни Дорін Речан звинуватив Росію у втручанні. Він заявив, що Москва витрачає "сотні мільйонів" євро у рамках "гібридної війни" з метою захоплення влади.

"Це остання битва за майбутнє нашої країни", — наголосив Дорін Речан. Росія категорично заперечує всі звинувачення у проведенні дезінформаційних кампаній та спроб купівлі голосів виборців.

Виборчі дільниці почали роботу о 7:00 за місцевим часом. Голосування триватиме до 21:00, а його попередні результати очікуються вже ввечері того ж дня. На цих виборах буде обрано 101 депутата до парламенту країни.

Після оголошення офіційних результатів президент Майя Санду висуне кандидатуру прем'єр-міністра. Ця кандидатура, за традицією, буде представником провідної партії або коаліції, яка отримає право сформувати новий уряд.

Переважна більшість соціологічних опитувань перед виборами прогнозувала лідерство правлячої проєвропейської Партії дії та солідарності. Ця політична сила під керівництвом Речана керує країною з 2021 року.

Проте соціологи зазначають, що опитування не враховують думки численної молдовської діаспори. Крім того, близько третини виборців до останнього моменту не могли визначитися з вибором.

Проросійський виборчий блок "Патріот" активно використовував у передвиборчій агітації економічні труднощі населення. Вони акцентували увагу на повільних темпах реформ та проблемах, які, за словами офіційних осіб, посилилися через масову дезінформацію.

"Я закликаю кожного молдаванина вдома та по всій Європі: ми не можемо змінити те, що робить Росія, але ми можемо змінити те, що робимо ми як народ", — заявив прем'єр-міністр Дорін Речан.

Він додав: "Перетворіть занепокоєння на мобілізацію та продумані дії… Допоможіть зупинити їхні схеми".

До складу проросійського блоку входять кілька політичних партій. Серед них — популістська "Наша партія", яка виступає за так звану "збалансовану зовнішню політику".

Також там представлений блок "Альтернатива", що публічно позиціює себе як проєвропейський. Однак політичні критики стверджують, що ця політична сила фактично прагне до тісніших зв'язків з Москвою.

Президент Майя Санду офіційно назвала це голосування "найважливішими виборами в країні". Вона зробила цю заяву ще в п'ятницю, 27 вересня.

"Його результат вирішить, чи зміцнимо ми нашу демократію та приєднаємося до ЄС, чи Росія затягне нас назад у сіру зону, зробивши нас регіональною загрозою", — написала Майя Санду у соціальній мережі X.

Частина виборців демонструє політичну апатію. 26-річний робітник фабрики Юліан Казаку з міста Бєльці заявив, що ймовірно взагалі не братиме участі у голосуванні.

"Були різні лідери, і жодної нормальної, адекватної зміни, яка б дозволила мені сказати: "Дивіться, життя в країні стало кращим", — пояснив Казаку.

Молдова отримала офіційний статус кандидата в члени Європейського Союзу у 2022 році. Це рішення було ухвалене одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що Республіка Молдова — це країна, що не має виходу до моря і розташована між Україною та Румунією. Остання є повноправним членом Європейського Союзу з 2007 року. Детальну інформацію про євроінтеграційний курс країни можна знайти на офіційному веб-сайті уряду Молдови.

Як повідомляв Фокус, президентка Молдови Мая Санду попередила про ризик перетворення Молдови на транзитну базу для російського вторгнення в Одеську область. За її словами, Москва використовує підкуп, дезінформацію та провокації, аби підірвати суверенітет і змінити вектор розвитку країни.

Як повідомляв Фокус, Молдова хоче, щоб Росія вивела свої війська з Придністров'я.