Вибори у Молдові: ЦВК підрахувала 100% голосів, хто переміг (інфографіка)

28 серпня на території Республіки Молдова відбулися парламентські вибори, які визначали подальший геополітичний курс країни. У лідерах виборчих перегонів опинилися проєвропейська партія PAS президентки Маї Санду та проросійська партія Blocul Patriotic експрезидента Ігоря Додона.

Голосування на дільницях у Молдові завершилися об 21:00 годині, й відтоді стартував підрахунок голосів, який закінчився після опівночі. Результати виборів з інфографікою оприлюднили на сайті Comisia Electorală Centrală.

Упродовж підрахунку протоколів лідерство впевнено займала партія PAS ("Дія і солідарність"), орієнтована на чинну президентку Молдови Маю Санду.

На другому місці після підрахунку протоколів опинилася проросійська партія Blocul Patriotic ("Патріотичний блок") експрезидента Ігоря Додона.

Загалом результати парламентських виборів у Молдові виглядають так:

PAS — 50,20% Blocul Patriotic — 24,17% BE "ALTERNATIVA" — 7,96%

Фото: Скриншот

Голосування на зарубіжних дільницях:

PAS — 78,61% PARTIDUL NOSTRU — 5,50% PPDA — 5, 12%

Видання "Європейська правда" розповідало, що проросійські регіони у Молдові дали цьогоріч нижчу явку на виборах. Так, проросійський регіон Гагаузія показав явку у 45,3%, коли у 2024 році, під час другого туру президентських виборів, явка там була 51,9% людей. Тараклійський район, який також вважається проросійським у Молдові, показав результат у 47,7% людей, тоді як у 2024 році явка складала 50,2% людей.

Нагадаємо, 28 вересня видання Al Jazeera повідомляло, що у Молдові прем'єр-міністр країни Дорін Речан звинуватив Росію у "втручанні" у вибори. За його словами, Москва витрачає "сотні мільйонів євро" у межах "гібридної війни", яка має на меті захоплення влади.

27 вересня медіа TV8 інформувало, що у Молдові з виборів зняли партію Moldova Mare, яка закликала до анексії Одеської області.