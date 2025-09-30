Дають тільки Іспанії та Нідерландам: у Росії злякалися постачань Tomahawk Україні (відео)

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для нього буде "дивовижно", якщо Україна отримає американські ракети Tomahawk. Водночас він запевнив, що ситуацію на фронті це не змінить.

Related video

"Я думаю, що це передусім результат тиску Європи на Вашингтон. І Вашингтон хоче показати, що він враховує думку своїх союзників", — заявив 30 вересня Лавров під час брифінгу, відео якого опублікувало медіа "Смотри".

Він поставив під сумнів те, що йдеться про вже ухвалене рішення.

"Tomahawk американці далеко не всім постачають. З європейців, якщо я не помиляюсь, в Іспанію та Нідерланди. Іншим якось остерігаються. Якщо вони вважають, що Україна — це відповідальна держава, яка буде ними відповідально користуватись, то це буде для мене дивовижно", — підкреслив російський міністр.

Як передали в "Интерфакс", Лавров запевнив, що навіть у разі отримання Україною ракет Tomahawk "це не змінить воєнної ситуації".

У "РИА Новости" опублікували інші основні заяви голови МЗС РФ:

маніпуляції на парламентських виборах у Молдові вражають;

партія лідерки країни Маї Санду програла всередині країни;

деталі мирного плану президента США Дональда Трампа щодо Гази невідомі Москві, російська сторона бачила тільки його пункти;

Росію не запрошували до міжнародних сил для гарантування безпеки в Газі.

Нагадаємо, 29 вересня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російські спеціалісти "уважно стежать" за повідомленнями про потенційні постачання Tomahawk Україні. З його слів, Москві важливо розуміти, їх запускатимуть американці чи українці.

Спецпосланець президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп та загалом Білий дім не заперечують щодо ударів ЗСУ по цілях вглибині РФ. Він підтвердив, що український лідер Володимир Зеленський попросив про постачання ракет Tomahawk, і таку можливість розглядають у Вашингтоні.

За результатами парламентських виборів у Молдові, результати яких оприлюднили 29 вересня, партія Санду отримала 50,20% голосів і посіла перше місце.