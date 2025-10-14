Томагавк для Украины: какие ограничения и преимущества пусковых установок Typhon (видео)

Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине ракеты Томагавк и наземные пусковые установки Typhon, пояснил военный эксперт. При этом стоит помнить, что таких установок существует до 10 и они стреляют далеко не всеми типами ракет.

Преимущество наземных пусковых установок Typhon для ракет Томагавк заключается в том, что их можно легко отвести с точки пуска и замаскировать, сказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире медиа NV. Если бы Украина получила возможность запускать эти ракеты с морских платформ, то они быстро были бы уничтожены средствами поражения ВС РФ.

Нарожный ответил на вопрос журналиста о шансах Украины на получение ракет "Томагавк". По мнению эксперта, это действительно может произойти, поскольку о такой возможности говорят на официальном уровне. При этом он выделил проблемы с наземной пусковой установкой Typhon, которая должна была бы поступить в комплекте с ракетами. Выяснилось, что пусковая установка — это новая разработка, настроенная на пуск ракет последних модификаций — Block IV или Block V. Но не ясно, какую же именно модификацию могут предоставить Украине, подчеркнул собеседник медиа.

Кроме того, в наличии около 10 комплексов Typhon, которые принадлежат морской пехоте США, отметил Нарожный. По его словам, Пентагон ранее не сильно интересовался вариантами наземного пуска "Томагавка", поскольку имеет достаточно других средств.

"Во всей армии США, если не ошибаюсь, есть примерно до десяти таких наземных пусковых установок. То есть Соединенные Штаты не уделяют этому направлению большого внимания, ведь для них главную роль играет морская компонента", — пояснил он.

Эксперт перечислил, какие преимущества имеют наземные пусковые установки для ракет "Томагавк". В частности, их легко скрыть, потому что это не корабли, которые всегда на виду. Еще два преимущества — мобильность и сложность обнаружения на суше.

"В Украине, по сути, нет никаких вариантов с морскими пусковыми установками. Любой корабль, который имел бы на борту "Томагавки", был бы уничтожен — или авиацией врага, или беспилотными катерами, или другими средствами", — прозвучало в эфире.

Нарожный также затронул вопрос эффективности ракет "Томагавк" и альтернатив Typhon. По мнению эксперта западное средство поражения нанесет серьезный ущерб РФ, поскольку лучшие российские системы ПВО их не сбивают. Об этом говорит, например, удары "Томагавков" по военным объектам Сирии и Ирана: российские С-300 и С-300 ничего не перехватили, уточнил он. Что касается альтернативы Typhon, то эксперт отметил модульность установки, которую можно составить под отдельные потребности заказчиков.

Отметим, 14 октября медиа рассказали о появлении новых возможностей для ракет Томагавк. Выяснилось, что на вооруженной выставке AUSA 2025 показали машину X-MAV, которая способна перевозить пусковые установки. При этом отмечается, что у нее нет недостатков комплекса Typhon, который имел проблемы с проходимостью на сыпучем грунте, но есть те же боевые характеристики — пуск четырех ракет из четырех направляющих.

Напоминаем, медиа The Financial Times сообщило, какое количество ракет "Томагавк" может получить Украина и сколько в целом средств поражения такого типа есть у США.