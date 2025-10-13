В США представили наземную установку X-MAV для ракет "Томагавк": что это значит для Украины (фото)

Американская компания Oshkosh Defense представила новую сухопутную установку X-MAV. Этот многоцелевой автомобиль может использоваться для запуска крылатых ракет "Томагавк" большой дальности, которые Украина хочет получить от США.

Потенциальные пусковые установки для ракет "Томагавк" показали на выставке AUSA 2025 в Вашингтоне, сообщает 13 октября издание Naval News. Компания Oshkosh Defense представила семейство многоцелевых автономных транспортных средств (FMAV), в которое вошли три автомобиля.

Самой большой в семействе FMAV является многоцелевая машина X-MAV, которая, по словам представителей производителя, способна поддерживать "будущее дальнобойных боеприпасов". На выставке AUSA 2025 машину представили с четырьмя ракетами Tomahawk. Журналисты отметили, что это соответствует полезной нагрузке наземных ракетных пусковых установок Typhon, которые подвергаются критике за недостаточную мобильность.

X-MAV использует новую систему запуска ракет Tomahawk Фото: Naval News

Что известно о X-MAV

Авторы материала сравнили пусковую установку от Oshkosh с семейством Mark 41 VLS от Lockheed Martin. В частности, возможность запуска Tomahawk с берега и в суровых условиях предлагают MRC и Mark 70, однако в отличие от них X-MAV не требует трейлера для перевозки элементов VLS (установки вертикального пуска). Зато в разработке использована новая система запуска "Томагавков".

Обозреватели издания "Милитарный" отметили, что боевая машина построена на шасси HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck) с колесной формулой 5×5. Ее оснастили двухместной бронированной кабиной, а пусковая установка с гидравлическим подъемом рассчитана на четыре пусковых модуля для крылатых ракет. В отличие от изделий Lockheed Martin, где ячейки из контейнера поднимают в вертикальное положение, X-MAV пускает ракету под углом. Также новая машина имеет значительно более компактную конструкцию, что ускоряет перезарядку, лучшую мобильность, и ее будет легче маскировать от вражеских ударов.

В "Милитарном" также отметили, что появление альтернативной для дефицитных в армии США Typhon пусковой платформы X-MAV повышает шансы на передачу Украине ракет Tomahawk, для которых пока нет сухопутных носителей. По словам обозревателей, уже разработанную новую пусковую установку потенциально можно будет быстрее интегрировать в Силы обороны Украины.

Помимо пусковой установки для "Томагавков", Oshkosh Defense представили среднюю M-MAV на базе среднего грузовика FMTV A2, которая может стрелять всеми ракетами семейства боеприпасов реактивных систем залпового огня, включая GMLRS, ER-GMLRS, PrSM и ATACMS, а также оружия типа Joint Reduced Range Rocket (JR3), находящегося в разработке.

M-MAV может стрелять ракетами реактивных систем залпового огня Фото: Naval News

Третий самый легкий автомобиль из FMAV — L-MAV — может нести дроны Switchblade 600 и антидронную систему радиоэлектронной борьбы BlueHalo Titan.

Напомним, 13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если война "не будет урегулирована".

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 12 октября интервью рассказал, куда будет бить Украина "Томагавками", если получит их на вооружение.