"Это единственный способ": Зеленский объяснил, куда будет бить Украина "Томагавками" в случае их получения (видео)

Если Украина получит от США ракеты Tomahawk, то будет наносить ими удары исключительно по российским военным целям.

ВСУ никогда целенаправленно не били по гражданским россиянам, заявил в интервью Fox News президент Украины Владимир Зеленский.

"Речь идет исключительно о военных целях. Мы никогда, даже со всей болью от потери наших семей, детей и военных — наш народ никогда не наносил удары по их гражданским. В этом большая разница между Украиной и Россией", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне продают энергоносители, получают деньги, после чего вкладывают их в военную сферу. А значит — это военные цели для Украины.

"Важно уменьшить возможность России продолжать эту длительную войну. Это единственный способ, как это сделать", — пояснил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что также необходимо усилить давление на российского президента Владимира Путина, а сделать это можно, по мнению Зеленского, дипломатически или нажать на поле боя.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что даст разрешение передать Украине ракеты Tomahawk, если не удастся "урегулировать войну" в ближайшее время.

9 октября Владимир Зеленский рассказал о встрече с Трампом и возможной поставке Tomahawk.