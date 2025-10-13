"Це єдиний спосіб": Зеленський пояснив, куди битиме Україна "Томагавками" у разі їх отримання (відео)

Якщо Україна отримає від США ракети Tomahawk, то завдаватиме ними ударів виключно по російських військових цілях.

ЗСУ ніколи цілеспрямовано не били по цивільних росіянах, заявив в інтерв'ю Fox News президент України Володимир Зеленський.

"Йдеться виключно про військові цілі. Ми ніколи, навіть з усім болем від втрати наших родин, дітей і військових — наш народ ніколи не завдавав ударів по їхніх цивільних. У цьому велика різниця між Україною і Росією", — сказав Зеленський.

Інтерв'ю Зеленського Fox News

Він підкреслив, що росіяни продають енергоносії, отримують гроші, після чого вкладають їх у військову сферу. А відтак — це військові цілі для України.

"Важливо зменшити можливість Росії продовжувати цю тривалу війну. Це єдиний спосіб, як це зробити", — пояснив Зеленський.

Президент України наголосив, що також необхідно посилити тиск на російського президента Володимира Путіна, а зробити це можна, на думку Зеленського, дипломатично або натиснути на полі бою.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що надасть дозвіл передати Україні ракети Tomahawk, якщо не вдасться "врегулювати війну" найближчим часом.

9 жовтня Володимир Зеленський розповів про зустріч з Трампом і можливе постачання Tomahawk.