"Я відправлю їм ракети Tomahawk": Трамп зробив нову заяву про необхідну Україні зброю

Президент США Дональд Трамп надасть дозвіл передати Україні ракети Tomahawk, якщо не вдасться "врегулювати війну".

Україна дуже потребує ракет Patriot та хотіла б отримати ракети Tomahawk, заявив Дональд Трамп.

"Побачимо. Не знаю точно, можливо, доведеться поговорити з Росією про Tomahawk. Чи хочуть вони ці ракети у свій бік? Не думаю. Мабуть, варто обговорити це з Росією", — сказав Трамп.

Він зазначив, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пояснив йому, що Tomahawk — це новий рівень агресії.

"Якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю їм ракети Tomahawk", — наголосив Трамп.

Президент США також додав, що Tomahawk — це "неймовірна" та дуже потужна зброя.

Нагадаємо, 9 жовтня Володимир Зеленський розповів про зустріч з Трампом і можливе постачання Tomahawk.

12 жовтня Дмитро Пєсков попередив про ризики застосування ракет Tomahawk проти РФ.