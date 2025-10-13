"Я відправлю їм ракети Tomahawk": Трамп зробив нову заяву про необхідну Україні зброю
Президент США Дональд Трамп надасть дозвіл передати Україні ракети Tomahawk, якщо не вдасться "врегулювати війну".
Україна дуже потребує ракет Patriot та хотіла б отримати ракети Tomahawk, заявив Дональд Трамп.
"Побачимо. Не знаю точно, можливо, доведеться поговорити з Росією про Tomahawk. Чи хочуть вони ці ракети у свій бік? Не думаю. Мабуть, варто обговорити це з Росією", — сказав Трамп.
Він зазначив, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пояснив йому, що Tomahawk — це новий рівень агресії.
"Якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю їм ракети Tomahawk", — наголосив Трамп.
Президент США також додав, що Tomahawk — це "неймовірна" та дуже потужна зброя.
Нагадаємо, 9 жовтня Володимир Зеленський розповів про зустріч з Трампом і можливе постачання Tomahawk.
12 жовтня Дмитро Пєсков попередив про ризики застосування ракет Tomahawk проти РФ.