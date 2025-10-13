"Я отправлю им ракеты Tomahawk": Трамп сделал новое заявление о необходимом Украине оружии

Президент США Дональд Трамп предоставит разрешение передать Украине ракеты Tomahawk, если не удастся "урегулировать войну".

Украина очень нуждается в ракетах Patriot и хотела бы получить ракеты Tomahawk, заявил Дональд Трамп.

"Посмотрим. Не знаю точно, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk. Хотят ли они эти ракеты в свою сторону? Не думаю. Пожалуй, стоит обсудить это с Россией", — сказал Трамп.

Он отметил, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объяснил ему, что Tomahawk — это новый уровень агрессии.

"Если эта война не будет урегулирована, я отправлю им ракеты Tomahawk", — подчеркнул Трамп.

Президент США также добавил, что Tomahawk — это "невероятное" и очень мощное оружие.

Напомним, 9 октября Владимир Зеленский рассказал о встрече с Трампом и возможной поставке Tomahawk.

12 октября Дмитрий Песков предупредил о рисках применения ракет Tomahawk против РФ.