"Я отправлю им ракеты Tomahawk": Трамп сделал новое заявление о необходимом Украине оружии
Президент США Дональд Трамп предоставит разрешение передать Украине ракеты Tomahawk, если не удастся "урегулировать войну".
Украина очень нуждается в ракетах Patriot и хотела бы получить ракеты Tomahawk, заявил Дональд Трамп.
"Посмотрим. Не знаю точно, возможно, придется поговорить с Россией о Tomahawk. Хотят ли они эти ракеты в свою сторону? Не думаю. Пожалуй, стоит обсудить это с Россией", — сказал Трамп.
Он отметил, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объяснил ему, что Tomahawk — это новый уровень агрессии.
"Если эта война не будет урегулирована, я отправлю им ракеты Tomahawk", — подчеркнул Трамп.
Президент США также добавил, что Tomahawk — это "невероятное" и очень мощное оружие.
Напомним, 9 октября Владимир Зеленский рассказал о встрече с Трампом и возможной поставке Tomahawk.
12 октября Дмитрий Песков предупредил о рисках применения ракет Tomahawk против РФ.