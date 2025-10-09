Не услышал "нет": Зеленский рассказал о встрече с Трампом и возможной поставке Tomahawk

Во время встречи 18 августа президент Владимир Зеленский объяснил лидеру США Дональду Трампу, что Кремль ему врет. На просьбу о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk он услышал, что в Вашингтоне рассмотрят такую возможность.

Зеленский убеждал Трампа, что ВС РФ не смогут захватить восток, а соответствующие усилия будут стоить Кремлю миллион солдат. Это количество рассчитывали, исходя из вражеских потерь в восточных регионах в начале полномасштабной войны. Однако президент США ответил, что это — лишь личная уверенность политика, и возможны разные сценарии. Об этом он рассказал во время встречи с журналистами 8 октября, как передали в "Суспільному".

"Произошло то, что я ему говорил", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, реальность показывает неспособность РФ быстро оккупировать восток даже любой ценой. Президенту России Владимиру Путину "нужно что-то показывать", но успеха он не имеет. Украинский лидер подчеркнул, что летне-осеннее наступление ВС РФ — это "полный провал", который при этом дорого стоил врагу.

"Тысячи единиц уничтоженной техники, большое количество потерь. И ни одной из позиций, которую они декларировали, что захватят, не получилось", — сообщил он.

Зеленский объяснил, что Путин "продавал" Трампу фальшивые военные возможности РФ, и лидер США это понимает. Он подчеркнул, что любого обижает, когда ему врут. На сегодня, как заверил президент, общего видения относительно войны у России и Америки нет.

"Мы хотим справедливый мир — поэтому должен быть справедливый диалог. И мы к диалогу, который президент Трамп декларировал, к этому формату диалога мы готовы. Готовы на соответствующую встречу", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что после встречи 18 августа продолжает вести диалог с Трампом на разных уровнях, особенно важными он считает уровни спецслужб и военных.

Также президент подтвердил, что не получил отказ от Трампа на просьбу предоставить Украине Tomahawk.

"Сейчас на последней встрече не услышал "нет". А услышал, что будут работать на техническом уровне и будут рассматривать эту возможность", — рассказал он.

Зеленский отметил, что ранее уже просил о поставках этих ракет предыдущего президента США Джо Байдена, но тогда получил отказ. До своего избрания Трамп также отказался обещать, что Украина получит ракеты Tomahawk.

Поставки дальнобойного оружия президент назвал одной из возможностей для усиления Украины. По его мнению, это может заставить россиян "немножечко протрезветь и сесть за стол переговоров".

"И если будет прекращение огня, то сам этот факт, как я сказал, будет влиять на возможность договориться потом, иметь план. Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь. И если Трамп даст возможность такого прекращения огня миру, прежде всего украинцам, — да, его надо номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины", — добавил Зеленский.

Напомним, народный депутат Егор Чернев спрогнозировал, что с поставкой ракет Tomahawk "все будет не так быстро, как хотелось". По его словам, "эпопея" вокруг этого может длиться минимум несколько месяцев.

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что он уже принял решение по Tomahawk, но сначала "задаст несколько вопросов украинцам". Он подчеркнул, что не хочет допустить эскалации, и назвал войну в Украине ужасной.