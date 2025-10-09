Не почув "ні": Зеленський розповів про зустріч з Трампом і можливе постачання Tomahawk

Під час зустрічі 18 серпня президент Володимир Зеленський пояснив лідеру США Дональду Трампу, що Кремль йому бреше. На прохання щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk він почув, що у Вашингтоні розглянуть таку можливість.

Зеленський переконував Трампа, що ЗС РФ не зможуть захопити схід, а відповідні зусилля коштуватимуть Кремлю мільйон солдатів. Цю кількість розраховували, виходячи з ворожих втрат у східних регіонах на початку повномасштабної війни. Однак президент США відповів, що це — лише особиста впевненість політика, і можливі різні сценарії. Про це він розповів під час зустрічі з журналістами 8 жовтня, як передали у "Суспільному".

"Сталося те, що я йому казав", — наголосив Зеленський.

З його слів, реальність показує неспроможність РФ швидко окупувати схід навіть за будь-яку ціну. Президенту Росії Володимиру Путіну "потрібно щось показувати", але успіху він не має. Український лідер наголосив, що літньо-осінній наступ ЗС РФ — це "повний провал", який при цьому дорого коштував ворогу.

"Тисячі одиниць знищеної техніки, велика кількість втрат. І жодної з позицій, яку вони декларували, що захоплять, не вийшло", — повідомив він.

Зеленський пояснив, що Путін "продавав" Трампу фальшиві воєнні можливості РФ, і лідер США це розуміє. Він підкреслив, що будь-кого ображає, коли йому брешуть. На сьогодні, як запевнив президент, спільного бачення щодо війни у Росії і Америки немає.

"Ми хочемо справедливий мир – тож повинен бути справедливий діалог. І ми до діалогу, який президент Трамп декларував, до цього формату діалогу ми готові. Готові на відповідну зустріч", — наголосив він.

Зеленський зазначив, що після зустрічі 18 серпня продовжує вести діалог з Трампом на різних рівнях, особливо важливими він вважає рівні спецслужб та військових.

Також президент підтвердив, що не отримав відмову від Трампа на прохання надати Україні Tomahawk.

"Зараз на останній зустрічі не почув "ні". А почув, що будуть працювати на технічному рівні й будуть розглядати цю можливість", — розповів він.

Зеленський зауважив, що раніше вже просив про постачання цих ракет попереднього президента США Джо Байдена, але тоді отримав відмову. До свого обрання Трамп також відмовився обіцяти, що Україна отримає ракети Tomahawk.

Постачання далекобійної зброї президент назвав однією з можливостей для посилення України. На його думку, це може змусити росіян "трішечки протверезіти та сісти за стіл переговорів".

"І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися потім, мати план. Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях. І якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України", — додав Зеленський.

Нагадаємо, народний депутат Єгор Чернєв спрогнозував, що з постачання ракет Tomahawk "все буде не так швидко, як хотілося". З його слів, "епопея" навколо цього може тривати щонайменше кілька місяців.

6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він вже ухвалив рішення щодо Tomahawk, але спочатку "поставить кілька питань українцям". Він наголосив, що не хоче допустити ескалації, і назвав війну в Україні жахливою.