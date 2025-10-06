Tomahawk для України: Трамп заявив, що вже практично прийняв рішення щодо нової зброї для Києва (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що практично прийняв рішення щодо надання американських крилатих ракет Tomahawk Україні. При цьому він наголосив, що "не шукає ескалації".

Related video

Спершу Дональд Трамп хоче підтвердити, як саме ракети Tomahawk будуть використовуватися на війні України з Росією. Заяву президента США у Білому домі передало видання Clash Report.

Трамп зазначив, що спершу "поставить кілька питань" українцям щодо використання цих ракет.

"Я поставлю кілька запитань українцям щодо використання ракет", — наголосив президент США.

Водночас Дональд Трамп наголосив, що не хоче допустити ескалації у російсько-українській війні у зв'язку з наданням нової зброї Києву, а також вкотре додав, що "ця війна ніколи не мала починатися". За словами президента США, російсько-українська війна "жахлива" і через неї гинуть 5-8 тисяч людей щотижня.

Tomahawk для України: що відомо про надання нової зброї Києву

Варто зазначити, що на початку жовтня видання The Wall Street Journal повідомляло, що США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів углиб території Росії. Також медіа з посиланням на американських чиновників заявляло, що адміністрація Дональда Трампа розглядає можливості надання Києву ракет Tomahawk та Barracuda.

Водночас деякі медіа, зокрема агентство Reuters зазначало 3 жовтня, що постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk є малоймовірним. За даними ЗМІ, наявні запаси США цих ракет нібито призначені для американської армії та інших цілей.

Спецпосланець президента США щодо України Кіт Келлог наприкінці заявляв, що Дональд Трамп та загалом Білий дім не заперечують щодо ударів ЗСУ по цілях, розташованих углибині території РФ. Він запевнив, що Україна має на це "повне право".

Нагадаємо, 6 жовтня американський Інститут вивчення війни розповів, що ракети Tomahawk дають Україні стратегічну перевагу на полі бою: ЗСУ можуть суттєво послабити бойові можливості ЗС РФ.

Президент Росії Володимир Путін 2 жовтня повідомив, що якщо Україна застосує американські ракети Tomahawk, то це означатиме "новий етап ескалації".