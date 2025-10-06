Ефективність ЗС РФ під загрозою: Tomahawk дають Україні стратегічну перевагу, — ISW

Україна може суттєво послабити бойові можливості російських військ завдяки крилатим ракетам Tomahawk, які дозволяють вражати стратегічні об’єкти у тилу противника на великій відстані. Завдяки цим ударам українські війська отримають змогу уражати ключові виробничі та військові об’єкти, що забезпечують операції РФ на передовій.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), постачання Tomahawk значно розширює можливості України уражати тилові об’єкти Росії, включно з заводами безпілотників у Єлабузі та авіабазою Енгельс-2. В межах досяжності 2 500‑кілометрового варіанта ракети перебуває щонайменше 1 945 об’єктів, а 1 600‑кілометрового — понад 1 650. Такі удари можуть серйозно вплинути на логістику та бойові операції російських сил на фронті.

Російське керівництво активно намагається стримати постачання Tomahawk. Президент Володимир Путін в інтерв’ю 5 жовтня заявив, що постачання ракет "порушить позитивну динаміку" у відносинах Москви та Вашингтона та назвав їх "новим етапом ескалації". Кремль намагається використати перспективу покращення двосторонніх відносин як важіль для обмеження підтримки України та впливу на рішення США.

Одночасно Росія нарощує виробництво безпілотників "Шахед" і значно збільшує їхнє використання в нічних атаках. У вересні 2025 року середній нічний пакет ударних безпілотників складав 187 апаратів, тоді як у січні їх було близько 83, а деякі пакети перевищували 500 дронів. Безпілотники дозволяють завдавати удари на відстані, проте їхнє бойове навантаження обмежене, і вони не здатні замінити ракети для ураження спеціалізованих об’єктів.

Водночас Україна розпочала масове виробництво власної крилатої ракети FP‑5 "Flamingo" з дальністю польоту близько 3 000 км і бойовою частиною вагою 1 150 кг. Система поки що не перевірена в реальних бойових умовах і потребує часу для масштабного виробництва. Експерти ISW відзначають, що поєднання постачання Tomahawk та власних ударних систем України може суттєво змінити баланс сил, посилюючи здатність Києва вражати стратегічні та тилові об’єкти Росії.

