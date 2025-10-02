"Томагавки" для ЗСУ: в Кремлі погрожують США "належною відповіддю" на постачання ракет

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія "належним чином" відповість на ймовірні постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk зі США. Щодо повідомлень про передачу українським військовим американських розвідданих він заявив, що це "не новація".

Повідомлення про потенційну передачу ракет "Томагавк" для України Пєсков прокоментував 2 жовтня, передає російське інформаційне пропагандистське агентство "Интерфакс". Також він відповів на питання про передачу США розвідувальних даних для ударів углиб Росії.

"Ці повідомлення ЗМІ, як показує практика, на порожньому місці вони не бувають, Сполучені Штати Америки передають Україні розвіддані в постійному режимі, в режимі онлайн, це не новація", — сказав речник Кремля.

При цьому, за словами Пєскова, контакти між РФ і США по лінії адміністрацій президентів не припиняються, проте Вашингтон не відповів на пропозиції Москви щодо договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Речник президента РФ також пригрозив західним країнам відповідальністю за вилучення російських активів.

Крім того, Пєсков заявив, що уряд вживає заходів у зв'язку з "ситуацією з бензином". У відповідь на питання, чи пов'язує він дефіцит пального з українськими ударами по нафтопереробних потужностях РФ, він послався на віцепрем'єр-міністра Олександра Новака, який заявляв, що "ситуація на внутрішньому ринку палива знаходиться під контролем". При цьому глава окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов 1 жовтня повідомляв про нові обмеження на бензин: в одні руки продаватимуть не більше, ніж 20 літрів пального.

Постачання ракет "Томагавк" Україні: що відомо

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal 1 жовтня писало, що США планують надати Україні розвіддані для ударів углиб РФ та розглядають можливість постачання українським військовим ракет Tomahawk і Barracuda.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 30 вересня також коментував імовірні постачання Tomahawk Україні. Він сказав, що для нього це буде "дивовижно", та заявив, що на ситуацію на фронті це не вплине.

Про те, що Вашингтон розглядає передачу ракет "Томагавк" Україні, 28 вересня казав віцепрезидент США Джей Ді Венс. Речник Кремля Дмитро Пєсков своєю чергою заявляв, що Москві потрібно буде зрозуміти, хто запускатиме ракети: самі українці чи американські військові.