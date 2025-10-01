20 літрів в одні в руки: у Криму ввели нові обмеження на бензин (відео)

Окупований Крим, а також низка російських регіонів зіткнулися з дефіцитом бензину внаслідок атак ЗСУ на нафтопереробні підприємства в РФ. Ситуація продовжує погіршуватися з кожним днем.

На півострові видачу бензину обмежили до 20 літрів в одні руки. Як повідомив глава окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов, заходи, яких "вживає "уряд республіки спільно з федеральними органами влади", поки що не дають змоги повністю вирівняти ситуацію з наявністю необхідного обсягу автомобільного палива на місцевих АЗС.

"Ухвалено рішення про обмеження обсягу продажу палива — не більше 20 літрів в одні руки. При цьому громадський транспорт, соціальні об'єкти, комунальні та екстрені служби забезпечуються повною мірою", — заявив Аксьонов у своєму зверненні.

За його словами, гострота проблеми підвищується, а рішення ще не означає, що 92-й і 95-й бензин з'являться вже цього тижня.

Минулої п'ятниці до Криму доставили нафтопродукти, проте вже до середини неділі весь обсяг бензину розлетівся.

Таку ситуацію колаборант пояснив "об'єктивними причинами".

"Напруга збережеться ще якийсь час. Інформацію про те, коли постачання палива буде стабільним, буде озвучено в п'ятницю (3 жовтня) до кінця дня", — додав він, попросивши кримчан "набратися терпіння".

Двома днями раніше ліміт був 30 літрів на руки, однак через погіршення ситуації обсяг зменшили на 10 літрів.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що тижнем раніше віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив про низку заходів, які російський уряд готує для стабілізації ситуації на паливному ринку. Йдеться про заборону на експорт бензину і дизельного палива до кінця 2025 року.

Після того, як Київ почав масштабну кампанію ударів дронами по нафтопереробних заводах Росії, це спричинило певні наслідки. Перебої з паливом зафіксовано в Московській, Ленінградській, Рязанській, Нижньогородській та інших областях, проте найбільше страждають Крим і Далекий Схід, від самого початку дефіцитні регіони.

Частина мереж дозволяє відпуск лише обмеженого обсягу бензину.

"Лукойл" на окремих станціях заборонив продаж пального в каністрах і припинив обслуговування паливних карт.

Зараз Росія розглядає варіанти закупівлі бензину за кордоном. Як пише "Коммерсант", російському паливному ринку не вистачає приблизно 20% від місячного обсягу споживання бензину — 400 тисяч тонн із 2 млн. Після нальотів українських дронів на НПЗ, унаслідок яких щонайменше шість заводів повністю або частково зупиняли виробництво, випуск бензину у вересні впав на 1 млн тонн.

За інформацією The Moscow Times, з липня РФ різко збільшила закупівлі бензину в Білорусі — на 36% порівняно з минулим роком. Водночас у вересні імпорт підскочив на 168% порівняно із серпнем. Однак ці обсяги — 97 тисяч тонн за три місяці — покривають менше 2% від внутрішнього попиту.

30 вересня Рада Євразійської економічної комісії (ЄЕК) обнулила ввізне мито на бензин, дизпаливо, суднове паливо і авіагас. Безмитне ввезення на територію ЄАЕС діятиме до 30 червня 2026 року. Це рішення набуде чинності через 10 днів і пов'язане зі "зниженням обсягів виробництва", повідомив міністр торгівлі ЄЕК Андрій Слєпнєв.

В окупованому Криму спостерігається найскладніша ситуація з паливом: майже 50% заправок перестали продавати бензин.