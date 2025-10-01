20 литров в одни в руки: в Крыму ввели новые ограничения на бензин (видео)

Оккупированный Крым, а также ряд российских регионов столкнулись с дефицитом бензина в результате атак ВСУ на нефтеперерабатывающие предприятия в РФ. Ситуация продолжает ухудшаться с каждым днем.

На полуострове выдачу бензина ограничили до 20 литров в одни руки. Как сообщил глава оккупационной власти в Крыму Сергей Аксенов, меры, "принимаемые "правительством республики совместно с федеральными органами власти", пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на местных АЗС.

"Принято решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере", – заявил Аксенов в своем обращении.

По его словам, острота проблемы повышается, а решение еще не означает, что 92-й и 95-й бензин появятся уже на этой неделе.

В прошлую пятницу в Крым доставили нефтепродукты, однако уже к середине воскресенья весь объем бензина разлетелся.

Такую ситуацию колаборант объяснил "объективными причинами".

"Напряжение сохранится еще какое-то время. Информацию о том, когда поставки топлива будут стабильными, будет озвучено в пятницу (3 октября) к концу дня", – добавил он, попросив крымчан "набраться терпения".

Двумя днями ранее лимит был 30 литров в руки, однако из-за ухудшения ситуации объем уменьшили на 10 литров.

Тем временем СМИ сообщают, что неделей ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о ряде мер, которые российское правительство готовит для стабилизации ситуации на топливном рынке. Речь идет о запрете на экспорт бензина и дизельного топлива до конца 2025 года.

После того, как Киев начал масштабную кампанию ударов дронами по нефтеперерабатывающим заводам России, это повлекло определенные последствия. Перебои с топливом зафиксированы в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и других областях.Однако больше всего страдают Крым и Дальний Восток, изначально дефицитные регионы.

Часть сетей разрешает отпуск лишь ограниченного объема бензина.

"Лукойл" на отдельных станциях запретил продажу топлива в канистрах и приостановил обслуживание топливных карт.

Сейчас Россия рассматривает варианты закупки бензина за границей. Как пишет "Коммерсант", российскому топливному рынку не хватает примерно 20% от месячного объема потребления бензина — 400 тысяч тонн из 2 млн. После налетов украинских дронов на НПЗ, в результате которых не менее шести заводов полностью или частично останавливали производство, выпуск бензина в сентябре упал на 1 млн тонн.

По информации The Moscow Times, с июля РФ резко увеличила закупки бензина в Беларуси — на 36% по сравнению с прошлым годом. При этом в сентябре импорт подскочил на 168% по сравнению с августом. Однако эти объемы — 97 тысяч тонн за три месяца — покрывают менее 2% от внутреннего спроса.

30 сентября Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ввозные пошлины на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин. Беспошлинный ввоз на территорию ЕАЭС будет действовать до 30 июня 2026 года. Это решение вступит в силу через 10 дней и связано со "снижением объемов производства", сообщил министр торговли ЕЭК Андрей Слепнев.

В оккупированном Крыму наблюдается самая сложная ситуация с топливом: около 50% заправок перестали продавать бензин.