Максимум 30 литров в руки: в Севастополе ввели талоны на бензин в сетях АЗС (видео)

В оккупированном Севастополе с 29 сентября будут продавать максимум 30 литров бензина в одни руки. Пока "власти" обещают справиться с ситуацией, люди часами стоят в огромных очередях на заправках.

Российские власти в Севастополе ввели талоны на горючее из-за тотального дефицита бензина. Об этом сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Продолжаем в ручном режиме заниматься ситуацией с бензином", — заметил он.

С 29 сентября дня продажа топлива марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95, АИ-92 на заправках сети ТЭС будет ограничена 30 литрами в один автомобиль или одну канистру.

"То есть, если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, вы сможете тоже залить топливо", — объяснил он.

Оккупанты рассчитывают, что благодаря экономии удастся накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике. Бензин в Севастополь якобы привозят в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС не получается выйти на плановый режим работы.

В то же время продажа дизельного топлива идет без ограничений. Местные паблики тем временем публикуют фото и видео, как люди часами стоят в огромных очередях, чтобы достать несколько литров бензина.

Запасы бензина на одной заправке оцениваются в 4000-5000 литров

Судя по постам в соцсетях, запасы бензина марки А-92 и А-95 на одной заправке оцениваются в 4000-5000 литров. Развожаев отмечает, что сегодня на 14 заправках сети "ТЭС" в Севастополе бензин можно купить за наличные или по банковским картам.

Однако нужно учитывать временной интервал: заправиться можно с 10:00, с 11:00, с 13:00 и после 16:00, но все зависит от адреса конкретной АЗС.

Стоит отметить, что крымские "власти" не признают факт снижения объема топлива в сетях АЗС из-за систематических ударов Вооруженных сил Украины по объектам российской нефтепереработки.

Российское "правительство" города обещает за эту неделю стабилизировать ситуацию с поставками бензина. К 2 октября прогнозируется возврат без ограничений 95-й марки. Что касается бензина А-92, все будет зависеть от прихода вагонов.

Напомним, Киев начал масштабную кампанию ударов дронами по нефтеперерабатывающим заводам России. Это может вызвать критические последствия для ее экономики.

В оккупированном Крыму наблюдается самая сложная ситуация с топливом: около 50% заправок перестали продавать бензин.