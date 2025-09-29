Максимум 30 літрів у руки: у Севастополі ввели талони на бензин у мережах АЗС (відео)

В окупованому Севастополі з 29 вересня продаватимуть максимум 30 літрів бензину в одні руки. Поки "влада" обіцяє впоратися із ситуацією, люди годинами стоять у величезних чергах на заправках.

Related video

Російська влада в Севастополі ввела талони на пальне через тотальний дефіцит бензину. Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

"Продовжуємо в ручному режимі займатися ситуацією з бензином", — зауважив він.

З 29 вересня продаж пального марок АІ-100, АІ-95NP, АІ-95, АІ-92 на заправках мережі ТЕС буде обмежено 30 літрами в один автомобіль або одну каністру.

"Тобто, якщо ви приїхали на машині, то зможете вибрати: заправити машину чи каністру. Якщо прийшли з каністрою, ви зможете теж залити паливо", — пояснив він.

Окупанти розраховують, що завдяки економії вдасться накопичити бензин на всіх АЗС і повернутися до роботи у звичайному графіку. Бензин у Севастополь нібито привозять у режимі нон-стоп, але через ажіотаж на АЗС не виходить вийти на плановий режим роботи.

Водночас продаж дизельного пального йде без обмежень. Місцеві пабліки тим часом публікують фото та відео, як люди годинами стоять у величезних чергах, щоб дістати кілька літрів бензину.

Запаси бензину на одній заправці оцінюються в 4000-5000 літрів

Судячи з постів у соцмережах, запаси бензину марки А-92 і А-95 на одній заправці оцінюють у 4000-5000 літрів. Развожаєв зазначає, що сьогодні на 14 заправках мережі "ТЕС" у Севастополі бензин можна купити за готівку або за банківськими картками.

Однак потрібно враховувати часовий інтервал: заправитися можна з 10:00, з 11:00, з 13:00 і після 16:00, але все залежить від адреси конкретної АЗС.

Варто зазначити, що кримська "влада" не визнає факт зниження обсягу палива в мережах АЗС через систематичні удари Збройних сил України по об'єктах російської нафтопереробки.

Російський "уряд" міста обіцяє за цей тиждень стабілізувати ситуацію з постачаннями бензину. До 2 жовтня прогнозується повернення без обмежень 95-ї марки. Що стосується бензину А-92, усе залежатиме від приходу вагонів.

Нагадаємо, Київ розпочав масштабну кампанію ударів дронами по нафтопереробних заводах Росії. Це може спричинити критичні наслідки для її економіки.

В окупованому Криму спостерігається найскладніша ситуація з паливом: майже 50% заправок перестали продавати бензин.